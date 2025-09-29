Luz Tito: "Orgullosa de haber nacido en Jujuy, gracias por tanto amor"

Luz Tito volvió a Jujuy tras su histórico paso por Gran Hermano , donde obtuvo el tercer lugar en la final, y lo hizo con motivo de la Fiesta Nacional de los Estudiantes , uno de los eventos más importantes de la provincia. La influencer condujo la cobertura del festival para Canal 4 , llevando la alegría y la energía de la juventud a la pantalla.

En sus redes sociales, Luz compartió su emoción: “Orgullosa de haber nacido en esta provincia rodeada de colores. Gracias Jujuy por todo el amor y la magia que me hicieron vivir”.

Durante los tres días de la fiesta, Luz estuvo al frente de la transmisión para Canal 4 de Jujuy , acompañando al público y mostrando todos los detalles de los desfiles de carrozas. Su presencia en la pantalla generó gran expectativa entre los jóvenes y los fanáticos que la siguen desde Gran Hermano.

El equipo de Canal 4 destacó su profesionalismo y cercanía con la audiencia. Luz se mostró natural frente a cámara y se ganó el cariño del público al interactuar con los estudiantes, quienes pudieron sacarse fotos y compartir mensajes con la influencer.

Además fue acompañada por Tato Algorta y Martina Pereyra, con quienes recorrió distintos rincones de la provincia, disfrutó de la gastronomía local y capturó paisajes únicos.

Luz Tito, Tato y Martina juntos conduciendo en Canal 4 Luz Tito, Tato y Martina juntos conduciendo en Canal 4

Además de su rol como conductora, Luz Tito aprovechó la estadía en Jujuy para visitar a amigos y familiares, generando momentos íntimos que compartió en redes sociales.

Luz Tito donó su premio

La jujeña Luz Tito, una de las grandes figuras que brilló en la transmisión de Canal 4, en la Fiesta Nacional de los Estudiantes , demostró que su compromiso social va más allá de las cámaras. La joven, que se destacó en el reality por su carisma y fuerte personalidad, decidió donar el premio obtenido como finalista para la creación de un centro de ayuda y contención destinado a mujeres que sufren violencia de género y a víctimas de violencia familiar.

Este noble gesto la llevó a reunirse con el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, y con el presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, para comenzar a trabajar en el proyecto que busca brindar acompañamiento psicológico, asesoramiento legal y espacios seguros para las mujeres que lo necesiten.