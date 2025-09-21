domingo 21 de septiembre de 2025

21 de septiembre de 2025 - 00:54
Ciudad Cultural.

Martu, Tato y Luz se despidieron de la FNE 2025

Luz, Tato y Martu estuvieron acompañando las transmisiones de Canal 4 durante las jornadas de desfiles de carrozas este viernes y sábado.

Por  Agustín Weibel
Luz Tito, Martina Pereyra y Santiago Tato Algorta, ex integrantes de Gran Hermano, se despidieron de su participación en Canal 4 para la FNE 2025, en el cierre del desfile doble.

Los “hermanitos” se mostraron emocionados con el cariño de la gente durante los desfiles, devolviendo mucho amor y fotos para todas las personas que se acercaron al stand de Canal 4.

Los chicos se sumaron a la trasmisión conduciendo con Yani Luz, Agus Medina y Charly García logrando una transmisión increíble que se pudo ver a través de Canal 4 y Youtube.

image

Martu destacó “yo la pase increíble, el cariño fue lo mejor, tengo ganas de volver”. Así también detalló “Gracias a la gente y a ustedes, me hicieron sentir muy cómoda, la pasamos muy bien”.

Por el lado de Tato, uno de los preferidos de la gente, explicó “Me sentí un estudiante más. Me hicieron conocer la provincia y dicen que a Jujuy siempre se vuelve y espero poder hacerlo pronto”. Emocionado, el uruguayo agregó “Es un ambiente recontra sano lleno de niños, familias, de música, buena energía y buena vibra.

Por último, Luz Tito, anfitriona de los "hermanito" dijo “esto es un hasta pronto. Me despedido de ustedes y del equipo increíble de canal 4. Gracias por traerme de vuelta a mi tierra”.

Luz, Tato y Martu estuvieron acompañando las transmisiones de Canal 4 durante las jornadas de desfiles de carrozas este viernes y sábado, llevando a toda la audiencia el color y la alegría de la fiesta más importante de los estudiantes.

