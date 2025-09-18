Luz Tito volvió a Jujuy: "Estoy feliz de la vida"

La ex Gran Hermano Luz Tito llegó este jueves al aeropuerto Horacio Guzmán y fue recibida por familiares, amigos y fanáticos que la esperaban con carteles y cánticos . Entre lágrimas y sonrisas, compartió sus primeras palabras con Canal 4 de Jujuy tras reencontrarse con su provincia.

Luz Tito regresó a Jujuy después de casi un año y vivió un recibimiento multitudinario que la sorprendió. La joven no ocultó la emoción al ver la cantidad de personas que la esperaban para darle la bienvenida tras su paso por Gran Hermano, donde alcanzó el tercer puesto y conquistó miles de seguidores en todo el país.

Cabe destacar que estará en la conducción de la Fiesta Nacional de los Estudiantes por Canal 4 de Jujuy este jueves 18, viernes 19 y sábado 20 de septiembre. Podés seguirlo en vivo desde todo el mundo en la web de Canal 4 o Youtube .

“No me esperaba esta bienvenida”

La jujeña confesó que el recibimiento superó todas sus expectativas: “No me esperaba esta bienvenida, por favor qué locura. Hace un año que no estoy en Jujuy. Pasaron muchas cosas, qué locura todo. Estoy muy emocionada, temblando. No me lo esperaba para nada”.

“Qué locura, jamás me hubiera esperado esta situación. Estoy muy feliz. Es un orgullo conducir y esta oportunidad tan grande. Nada mejor que recibir la primavera con tu gente. Muy orgullosa”, agregó y subrayó: “Por fin, después de casi un año, me puedo sentar con mis hermanos”, dijo emocionada.

“El recibimiento de la gente es algo que todavía no asimilé. Es muy hermoso, estoy chocha, feliz de la vida. Les mando un beso muy grande, nos vemos esta noche por Canal 4”, expresó.

La joven jujeña tendrá un papel central en la conducción de la Fiesta Nacional de los Estudiantes por Canal 4 de Jujuy, en lo que será su primera vez como presentadora oficial en su provincia natal.

Luz tito en Jujuy (3) Luz Tito llegó a Jujuy.

El recibimiento de la gente

Con pancartas de colores, cartitas y cánticos de aliento, los fanáticos le dieron calor al recibimiento. Una mujer que viajó desde la provincia de Buenos Aires y que coincidió en Jujuy en esta fecha no quiso perderse la oportunidad de estar presente: “Haciéndole el aguante a Luz. Es importante el apoyo. Justo estoy en Jujuy y la voy a apoyar”, expresó con orgullo.

Entre los presentes también estuvo Carmen, una seguidora que no pudo ocultar su emoción: “Es una alegría, una felicidad que haya representado a Jujuy en un reality tan grande. Es un orgullo para nosotros. Es nuestra Luz”.

Isabel destacó la fortaleza de Luz: “Luz representa un ejemplo como mujer, así que estoy muy feliz y emocionada de recibirla. Me emociona lo que transmite. Es una esperanza y ejemplo como mujer, cómo habla, cómo se defiende, cómo la peleó. Nosotros lo hemos sufrido”.

Por su parte, Estefi, hermana de Luz, resaltó lo que significa volver a abrazarla después de tantos meses: “Estamos muy contentos y ansiosos porque no la vemos hace mucho. Muy contentos de ver el cariño de la gente. Hace tres meses que salió de la casa. Está muy emocionada, le cuesta caer en lo que cambió todo. Feliz por el cariño de la gente”.

Otra de sus hermanas recordó el último momento compartido antes de su ingreso a Gran Hermano: “Mucha emoción porque cuando Luz se fue en diciembre la acompañé y volver a esperarla es muy emocionante. No la vemos hace un año. Su entrada a Gran Hermano fue inesperada. Recibimos mucho amor de la gente. Estamos esperándola muy contentos”.