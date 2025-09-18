jueves 18 de septiembre de 2025

18 de septiembre de 2025 - 08:53
¡Bienvenida!

Luz Tito vuelve a Jujuy tras su participación en Gran Hermano 2025

La jujeña Luz Tito, que alcanzó la final de Gran Hermano, vuelve a su provincia para sumarse a la conducción de la FNE 2025 por Canal 4 de Jujuy.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Luz Tito vuelve a Jujuy.

Luz Tito vuelve a Jujuy.

Luz tito
Luz Tito en Gran Hermano.

Luz Tito en Gran Hermano.

Un recibimiento esperado

La llegada de Luz a Jujuy no pasará desapercibida. Su familia y seguidores ya organizan un recibimiento en el aeropuerto Horacio Guzmán para este jueves a las 11:00 de la mañana.

Alejandra Alfaro, tía de Luz, expresó la emoción de la familia ante el regreso: “Muy felices porque Luz es muy querida en todo el país. Tuvo momentos tremendos en Gran Hermano y demostró ser una mujer valiente y muy buena compañera. Estamos muy ansiosos por verla, es la primera vez que viene a Jujuy después de Gran Hermano”.

“La familia la va a recibir con algunos fans que nos apoyaron todos estos meses cuando estaba en la casa. Fueron incondicionales con su apoyo. La verdad que super agradecidos por todos”, remarcó la tía.

Alfaro también invitó a quienes quieran acercarse al aeropuerto con mensajes y muestras de afecto: “Pueden llevar carteles, cartitas, lo que quieran. Contando las horas para compartir con Luz aunque sea unos minutos”.

