Luz Tito vuelve a Jujuy tras su participación en Gran Hermano 2025

Luz Tito vuelve a su tierra natal después de su histórica participación en Gran Hermano , donde conquistó a miles de espectadores y se convirtió en la primera jujeña en llegar a una final de reality nacional. La joven, que logró el tercer lugar en el certamen y se ganó un gran fandom en todo el país, será una de las figuras de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2025) por la pantalla de Canal 4 de Jujuy.

La conducción estará a cargo de Luz junto a Ale “Charly” García, Agumedi y Yaniluz Cabezas. El jueves 18, viernes 19 y sábado 20 de septiembre llevarán adelante las transmisiones oficiales del evento estudiantil más importante del país . Además, el viernes y sábado se sumarán como invitados especiales Tato Algorta, flamante ganador de Gran Hermano, y Martu Pereyra, también parte del exitoso programa televisivo.

Un recibimiento esperado

La llegada de Luz a Jujuy no pasará desapercibida. Su familia y seguidores ya organizan un recibimiento en el aeropuerto Horacio Guzmán para este jueves a las 11:00 de la mañana.

Alejandra Alfaro, tía de Luz, expresó la emoción de la familia ante el regreso: “Muy felices porque Luz es muy querida en todo el país. Tuvo momentos tremendos en Gran Hermano y demostró ser una mujer valiente y muy buena compañera. Estamos muy ansiosos por verla, es la primera vez que viene a Jujuy después de Gran Hermano”.

“La familia la va a recibir con algunos fans que nos apoyaron todos estos meses cuando estaba en la casa. Fueron incondicionales con su apoyo. La verdad que super agradecidos por todos”, remarcó la tía.

Alfaro también invitó a quienes quieran acercarse al aeropuerto con mensajes y muestras de afecto: “Pueden llevar carteles, cartitas, lo que quieran. Contando las horas para compartir con Luz aunque sea unos minutos”.