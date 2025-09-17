Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy, declaró y rompió el silencio

Este miércoles, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) llevó adelante una audiencia de control de imputación contra Matías Jurado, presunto asesino serial de Jujuy.
Además de ampliarle la imputación por su vínculo con cuatro muertes, le tomaron declaración exhibiéndole las pruebas que lo comprometen.
Al respecto, el fiscal regional, Guillermo Beller, brindó una conferencia y comentó que fue una reunión presencial y que le ampliaron la imputación por su vinculación con la desaparición y posible homicidio de 4 personas, hasta el momento.
"En la audiencia, realizada en el Servicio Penitenciario de Jujuy, se le hizo conocer a Matías Jurado el tercer y cuarto hecho que se le imputan y se le exhibieron las evidencias en su contra. Tras esto, decidió prestar declaración, aunque podía haberse abstenido, y nuevamente se declaró inocente, negando los hechos que se le atribuyen".
Asimismo, destacó que "la presencialidad permitió exhibirle pruebas que lo ubican en los lugares donde decía no haber estado e incluso registros que muestran que tomó el colectivo que él había negado haber usado. También fue confrontado con resultados de ADN que lo vinculan con la causa".
Guillermo Beller señaló que se encuentran en la etapa final del preparatorio, "aún se esperan resultados de algunas cámaras de seguridad, los últimos procesamientos del laboratorio de genética del Ministerio Público de la Acusación y el informe psiquiátrico realizado por una profesional de la vecina provincia de Salta, que se conocerá mañana".
El objetivo es avanzar hacia la formulación de la acusación, indicó, y un eventual debate para buscar una condena y brindar justicia a las víctimas y a sus familiares, que también son considerados víctimas en el proceso. Durante todo este procedimiento, el Centro de Asistencia a la Víctima del MPA continúa brindando acompañamiento.
