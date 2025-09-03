Caso Matías Jurado: quiénes son las dos nuevas víctimas confirmadas del presunto asesino serial

El fiscal Guillermo Beller brindó este miércoles una conferencia de prensa en la que confirmó importantes avances en la investigación por el caso de Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy.

Horror en Jujuy. Se cumple un mes del caso Matías Jurado, el asesino del Alto

Justicia. Qué se sabe a un mes del caso Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy

Beller recordó que en los últimos 30 días se realizaron dos audiencias imputativas . En la primera, Jurado fue imputado por el homicidio agravado de Anachuri , dictándose cuatro meses de prisión preventiva. Posteriormente, la imputación se amplió por el homicidio agravado de Sosa .

El fiscal destacó los avances obtenidos a partir de los estudios genéticos. Informó que se logró confirmar por ADN la identidad de dos personas más:

Miguel Ángel Quispe (60 años): Altura: 1.80 m, tez blanca, delgado, cabello ondulado corto, de color negro con canas, cicatriz en la nuca y el cuero cabelludo. Última vestimenta: Indefinida.

513586563_122226008630082720_7651180067640447589_n

Juan José Ponce (51 años): Altura: 1.50 m, delgado, cabello corto con canas. Vestía por última vez: chaleco azul, buzo beige, pantalón gris oscuro, gorra roja. Conocido como “Pequeño Juan”, también frecuentaba la misma zona.

528293756_122144079056785031_3630574911477258548_n

Con estas pruebas, ya son cuatro los ADN positivos confirmados que coinciden con personas reportadas como desaparecidas: primero Anachuri, luego Sosa y ahora Quispe y Ponce.

Embed - Caso Matías Jurado. GUILLERMO BELLER – Fiscal Regional

Elementos probatorios reunidos

Beller señaló que la investigación avanza con firmeza, ya que las evidencias son múltiples y convergentes:

Coincidencias de ADN con los familiares de las víctimas.

Aparición de los desaparecidos en registros fílmicos.

Secuestro de un teléfono celular vinculado a los hechos.

Coincidencias en ropas y pertenencias.

Restos óseos y gran cantidad de sangre hallados en el domicilio investigado.

En este sentido, adelantó que Jurado será imputado por cuatro hechos de homicidio agravado.

Investigación en el caso Matias Jurado (Archivo) Investigación en el caso Matias Jurado (Archivo)

"Difícilmente se encuentre cuerpos completos"

El fiscal resaltó que la prioridad del Ministerio Público de la Acusación fue informar primero a las familias. “Lamentablemente tuvimos que dar la noticia de que se confirmó el ADN de sus seres queridos. Siempre los familiares fueron los primeros en recibir la información, asesorados y contenidos por el Centro de Asistencia a la Víctima”, explicó.

Beller aseguró que la investigación penal preparatoria continúa con paso firme y que los resultados refuerzan la hipótesis inicial: “Hoy podemos decir que son cuatro los ADN confirmados. Difícilmente se encuentren cuerpos completos, pero las pruebas recogidas en los últimos 30 días son contundentes”.

Caso Matías Jurado: las otras dos víctimas confirmadas

image

Jorge Omar Anachuri (68 años): Desapareció el 25 de julio. Su familia informó que tenía movilidad reducida en una pierna y un brazo, y que fue visto por última vez en la calle Perú, en el barrio Mariano Moreno. 1.80 m, contextura robusta, tez trigueña, cabello blanco, posiblemente con barba. Ojos color marrones. Última ropa: campera negra. No precisa más datos.

Sergio Alejandro Sosa (25 años): Se perdió en Barrio Coronel Arias. Se desconoce cómo vestía. Altura: 1.55 m, delgado, tez blanca, cabello negro con canas, ojos negros, uno de ellos, desviado (esotropía).