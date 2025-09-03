Caso Matías Jurado: encontraron dos nuevos ADN de desaparecidos en la casa del presunto asesino serial

El Fiscal Regional Guillermo Beller, detalló en conferencia de prensa que confirmaron dos nuevos ADN hallados en la casa de Matías Jurado , el presunto asesino serial de Alto Comedero: uno de ellos es de Miguel Quispe y el otro de Juan Ponce.

“Miguel Quispe había sido visto en junio y no se tenía más precisiones. Juan Ponce andaba en esa misma zona y también fue confirmado el ADN” , dijo el funcionario judicial que subrayó que esos nombres se suman a Anachuri y Sosa .

“Ya le dimos la noticia a los familiares”, señaló Beller. “La investigación sigue a paso firme” , y dijo que desde el MPA buscan “seguir con claridad y cautela. Difícilmente se encuentre algún cuerpo, pero las evidencias que recolectamos en los últimos 30 días son contundentes” , recalcó.

María Ramera y Guillermo Beller en conferencia por el caso Matías Jurado María Ramella y Guillermo Beller en conferencia por el caso Matías Jurado

Beller confirmó que en primera instancia se imputó a Matías Jurado por el homicidio agravado de Anachuri, se le dictó cuatro meses de prisión preventiva, y posteriormente se amplió la imputación por el crimen de Sosa, también por homicidio agravado.

Quiénes son los desaparecidos

Miguel Ángel Quispe tenía 60 años, media 1.80, era de tez blanca, delgado, cabello ondulado corto, de color negro con canas, cicatriz en la nuca y el cuero cabelludo. Juan José Ponce tenía 51 años, media 1.50 y era delgado con cabello corto con canas.

“No vamos a descartar nada. Seguimos teniendo perfiles abiertos después de haber cotejado a las personas que vivían en esa casa, haber descartado a Jurado y a su familia. Después de haber confirmado cuatro de los cinco, por supuesto que ya tenemos ADN de otras personas ahí”.

Guillermo Beller– Fiscal Regional

“Al tener sangre de otras personas, si bien nunca lo habíamos descartado, se hace por ahí más fuerte la hipótesis de decir que esto venía hace más tiempo, o hubo alguno en el medio, hubo alguno para anterioridad. Había declaraciones de repente que ya teníamos en esos sentidos”, recalcó Beller.

juan ponce y jose quispe matias jurado

Dijo que esperarán cotejar los otros 21 perfiles de ADN con familiares de algún desaparecido que no estaban en la provincia. “Vamos a seguir de todo el que pueda, a pesar de que no hayan tenido hasta aquí alguna vinculación con Jurado”.

Confirmó que la mayoría de los perfiles hallados en la casa de Jurado en Alto Comedero, son masculinos. “Encontramos un perfil femenino que coincide con la madre del sobrino, que era alguien que frecuentaba la casa”.

“Los cinco primeros, hoy ya cuatro confirmados, recordemos que teníamos alguna vinculación inicial y por eso era que se hablaba de cinco, siempre sin descartar que pueda haber más”, puntualizó Guillermo Beller en rueda de prensa.

Confirmó que la declaración de la ex pareja de Jurado no fue de utilidad. “No hubo mucha información que vaya a ser de relevancia a la causa. Sí antecedentes de algunas cuestiones de cómo era él, alguna cuestión de cómo se componía el vínculo y la familia que tenía”.

Sobre el sobrino de Jurado, dijo que por ahora “no hemos obtenido todavía esa segunda declaración o ampliación en este caso de Cámara Gesel”, y dijo que siguen trabajando con el menor de edad para cuando esté apto para que siga con el relato.

Pericias a Matías Jurado

Sobre la pericia psicológica a Jurado, Beller dijo que todavía no ha sido confeccionado el informe, mientras que para la psiquiatra, llegará un profesional de Salta. “Luego de las entrevistas y de ese análisis, esperaremos el resultado para ver si estamos en otra situación para empezar a hablar de cómo puede haber sido el móvil”.

Sobre los testimonios, dijo que existen entrevistas con personas “que eventualmente en un debate pueden convertirse en testigos de la causa. Eran de las personas que se juntaban a tomar en plazas o en lugares donde tenían estas reuniones, y era común que vayan las personas que están desaparecidas, y varios de ellos también empezaron a decir que lo veían a Jurado”.

Matías Jurado - presunto asesino de Alto Comedero

“Vamos avanzando con la investigación y vamos teniendo este tipo de testimonios. Seguimos con la teoría de que tenían esa confianza, pero que la captación era también invitarlos a tomar algo a su casa u ofrecerle algún trabajo a cambio de dinero”.

“Es el caso más impactante probablemente que haya tenido esta provincia. Creemos en haber estado a la altura de las circunstancias en lo que va hasta aquí”, dijo Beller y manifestó su apoyo a las familias de las víctimas.

Jurado negó haber matado

En la segunda audiencia de ampliación de imputación, Beller dijo que Jurado volvió a negar todo. “Ha negado ser partícipe de esos hechos, ser el autor, ha negado estar con cada una de esas personas, haberse subido a ese taxi, ha negado todo lo que se le ha imputado y atribuido”.

Confirmó que el sobrino de Jurado está a cargo del área de Niñez y Adolescencia. “Hay una tía también que está colaborando y que lo tiene en su casa, pero se está haciendo ese abordaje desde el primer día, resguardándolo y velando por sus intereses”.

“Tenemos varios perfiles abiertos para seguir cotejando y entendemos que podemos seguir teniendo más perfiles, porque hay todavía evidencia que seguimos procesando”, marcó Beller. “Hay que entender la complejidad que tiene una investigación de varios homicidios sin cuerpo y con todo lo que eso significa, hemos esclarecido bastante, pero también hemos podido hacerlo porque dentro de todo era reciente en el tiempo”.

“No nos vamos a apurar en cerrar una investigación. Hay que ser pacientes y tratar de esclarecer los hechos, porque es lo que le debemos a las familias y a las personas desaparecidas que pueden haber sido víctimas de estos delitos”, dijo.

Los días de Jurado en la cárcel

Sobre cómo pasa los días Matías Jurado en prisión, Beller detalló que “está cumpliendo un aislamiento preventivo total quizás por una cuestión de precaución para él y de precaución para terceros, monitoreado las 24 horas del día con cámaras, con el personal del servicio penitenciario”.

Investigación en el caso Matias Jurado (Archivo) Investigación en el caso Matias Jurado (Archivo)

“Nos hemos entrevistado con más de 100 personas, hemos abordado familias y a vecinos y entendemos que coincidían algunos de ellos, pero también hemos tenido algunas informaciones que nos llevaron a lugares que no conducían a nada”, indicó.