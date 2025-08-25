Encontraron ADN de una tercera víctima en la casa de Matías Jurado

En el marco de la causa que investiga múltiples homicidios en el barrio Alto Comedero de San Salvador de Jujuy, el fiscal general Sergio Lello Sánchez confirmó el hallazgo de un tercer perfil genético en el inmueble donde vive el imputado, Matías Jurado, sumando así una nueva víctima a la investigación. Por el momento se desconoce de quién se trata.
Durante los trabajos de campo, se emplearon georradar y perros especializados en búsqueda de restos humanos. El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) recolectó cerca de cien muestras —tejidos, restos orgánicos, sangre y fragmentos óseos— que están siendo analizadas con técnicas genéticas para identificar a las posibles víctimas.
Avances forenses que modifican el panorama judicial
De momento, ya fueron confirmadas por ADN dos víctimas: Jorge Omar Anachuri (68) y Sergio Alejandro Sosa (25). El nuevo perfil genético detectado no se corresponde con ninguno de ellos, lo que indica la presencia de una tercera persona afectada. Se evalúa si corresponde sumar una imputación adicional o incluso modificar la calificación penal por la gravedad y el grado de premeditación.
El fiscal Lello Sánchez aclaró que, por ahora, se lo denomina “homicida múltiple”, a la espera de mayores evidencias que permitan determinar si existe un patrón repetitivo y clínico que lo encuadre como tal.
El contexto criminal: modus operandi y víctimas
Jurado ya fue imputado formalmente por el homicidio agravado con ensañamiento de Anachuri y Sosa, y sigue siendo investigado por al menos tres desapariciones más. El modus operandi destacado por la Fiscalía consiste en captar a víctimas “vulnerables” —personas en situación de calle—, engañarlas con promesas de trabajo o alcohol, trasladarlas a su domicilio, asesinarlas y luego ocultar los cuerpos mediante entierro, incineración o descuartizamiento.
En su vivienda se hallaron huesos, piel humana, objetos personales, restos de combustión y ropas posiblemente vinculadas a las víctimas.
Recursos científicos y cronograma judicial
Desde la Justicia, se desplegó un equipo integrado por fiscales, antropólogos, geneticistas y peritos. El EAAF está a cargo de nuevas excavaciones, mientras que el Laboratorio de Genética Forense procesa muestras para cotejos con ADN de familiares de desaparecidos en Jujuy y provincias vecinas.
Además, se espera la audiencia imputativa y la resolución de la posible prisión preventiva efectiva para Jurado, mientras continúa recluido en la cárcel de Gorriti.
