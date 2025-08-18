lunes 18 de agosto de 2025

18 de agosto de 2025 - 08:07
El asesino del Alto.

Un entomólogo forense llega a Jujuy por el caso del presunto asesino serial de Jujuy

Este lunes llega un entomólogo que integra el equipo de antropología forense a Jujuy por el caso de Matías Jurado, el asesino del Alto.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Inician excavaciones en la casa de Matía Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy.

Inician excavaciones en la casa de Matía Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy.

El lunes llega el resto del equipo de antropología forense, entre ellos un entomólogo, para comenzar con las excavaciones en la casa del horror en Alto Comedero, en el marco del caso de Matías Jurado, “el asesino del Alto”. La investigación tiene horas decisivas.

el duro relato de la mama de sergio sosa: adicciones, el engano de matias jurado y esperanza
Crimen.

El duro relato de la mamá de Sergio Sosa: adicciones, el engaño de Matías Jurado y esperanza
Matías Jurado declarando en el MPA 
Crimen.

Cambiarán la carátula de la causa de Matías Jurado: cuáles son los motivos según el Fiscal

“Hay gente de Nación que vino con un geo radar con el cual se puede medir si es que en el suelo hubo movimientos significativos en los últimos seis meses”, contó el fiscal regional Guillermo Beller, que dijo que el equipo detecta entre dos metros o más de profundidad y si hay elementos extraños en el suelo.

Beller dijo que la idea es realizar las marcaciones correspondientes en estas horas y desde este lunes comenzar con las excavaciones. “Queremos ver cuáles son las zonas que pueden tener algunos de estos movimientos”, destacó el fiscal.

Guillermo Beller - Fiscal General del MPA
Guillermo Beller - Fiscal General del MPA

Guillermo Beller - Fiscal General del MPA

Cómo está Matías Jurado

El presunto asesino está detenido en el penal de Gorriti, y la semana pasada presentó un escrito en el que manifestó su decisión de no mantener contacto con su familia, solo con su abogado, mientras permanezca bajo custodia.

El documento no fue redactado por él, ya que tiene el nivel primario de educación incompleto, sino por un profesional del área de servicios sociales del penal, y posteriormente lo firmó. También se suspendió la reunión prevista con el fiscal de la causa.

Matías Jurado - presunto asesino de Alto Comedero

Matías Jurado permanece alojado en un pabellón de alta seguridad que funciona como una especie de “mini unidad” dentro del penal. Allí conviven únicamente 10 internos, todos considerados de alto perfil. Entre ellos no existe contacto directo: cada recluso maneja horarios y rutinas diferenciadas, lo que reduce al mínimo la interac

El duro relato de la mamá de Sergio Sosa: adicciones, el engaño de Matías Jurado y esperanza

Cambiarán la carátula de la causa de Matías Jurado: cuáles son los motivos según el Fiscal

¿Por qué Matías Jurado podría ser caratulado como asesino múltiple y no serial?

¿A qué pabellón va un interno como Matías Jurado, seguridad o aislamiento?

Los pedidos del presunto asesino serial de Jujuy en el penal de Gorriti

Alerta amarilla por vientos en Jujuy para hoy.
Atención.

Alerta amarilla por vientos fuertes en Jujuy: cuál es la zona más afectada

Por  Victoria Marín

Alerta amarilla por vientos en Jujuy para hoy.
Atención.

Alerta amarilla por vientos fuertes en Jujuy: cuál es la zona más afectada

Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy.
Crimen.

Los pedidos del presunto asesino serial de Jujuy en el penal de Gorriti

El final de “En el barro” dejó el camino preparado para una segunda temporada de la serie argentina de Netflix. video
Streaming.

¿Habrá segunda temporada de En el Barro de Netflix?

El lunes 18 de agosto no es feriado este año.
Calendario.

¿Es feriado puente el lunes 18 de agosto?

Incendios en Alto Comedero (imagenes 2025)
Alerta.

El Gobierno activa el COE en Jujuy ante el pronóstico de vientos intensos por tres días

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel