¿A qué pabellón va un interno como Matías Jurado, seguridad o aislamiento?

En el Penal de Gorriti, ubicado en San Salvador de Jujuy, los internos son distribuidos en distintos pabellones según su perfil y situación penitenciaria, Matías Jurado se encuentra en uno de seguridad, por el momento.
En ese marco, se diferencian dos tipos clave: pabellón de seguridad y pabellón de aislamiento.
Seguridad o aislamiento: así se define el espacio de internos en el Penal Gorriti
Según el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), la Unidad Penitenciaria N°1 – conocida como Gorriti – cuenta con siete pabellones
El pabellón N°2 recibe a personas recién ingresadas o sancionadas, mientras que otro sector, denominado “máxima seguridad”, aloja internos que requieren resguardo físico o separación del área común.
Penal de Gorriti.
Matías Jurado está detenido en el Penal de Gorriti luego de ser imputado por supuestos asesinatos en el barrio Alto Comedero. Conocé detalles del Servicio Penitenciario.
¿Qué significa cada modalidad?
Pabellón de seguridad: destinado a quienes representan un riesgo para otros internos o para la institución. Esta modalidad permite control estricto, con mayor protección y supervisión constante.
El pabellón de “máxima seguridad” mencionado se encuadra en esta categoría, ya que separa al interno del núcleo general por razones de protección o conflicto.
Pabellón de aislamiento: aplicado como sanción disciplinaria o medida preventiva. Según registros nacionales, el aislamiento puede responder a sanciones internas, seguridad o como régimen restrictivo dentro del pabellón
En otras jurisdicciones, este tipo de aislamiento se aplica tanto como castigo por incumplimiento de normas como para garantizar la integridad del interno o de terceros, ante situaciones extremas.
¿Cuándo se usa cada tipo de pabellón?
Un interno va al pabellón de seguridad cuando:
- Es considerado altamente conflictivo o peligroso.
- Requiere separación del resto para preservar su integridad o evitar incidentes.
- Va al pabellón de aislamiento si:
- Ha sido disciplinado por incumplir reglas.
- Representa un riesgo temporal, como etapa inicial tras ingreso o después de sanción.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.