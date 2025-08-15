¿A qué pabellón va un interno como Matías Jurado, seguridad o aislamiento?

En el Penal de Gorriti, ubicado en San Salvador de Jujuy, los internos son distribuidos en distintos pabellones según su perfil y situación penitenciaria, Matías Jurado se encuentra en uno de seguridad, por el momento .

En ese marco, se diferencian dos tipos clave: pabellón de seguridad y pabellón de aislamiento.

Según el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), la Unidad Penitenciaria N°1 – conocida como Gorriti – cuenta con siete pabellones

El pabellón N°2 recibe a personas recién ingresadas o sancionadas, mientras que otro sector, denominado “máxima seguridad” , aloja internos que requieren resguardo físico o separación del área común.

Matías Jurado está detenido en el Penal de Gorriti luego de ser imputado por supuestos asesinatos en el barrio Alto Comedero.

¿Qué significa cada modalidad?

Pabellón de seguridad: destinado a quienes representan un riesgo para otros internos o para la institución. Esta modalidad permite control estricto, con mayor protección y supervisión constante.

El pabellón de “máxima seguridad” mencionado se encuadra en esta categoría, ya que separa al interno del núcleo general por razones de protección o conflicto.

Pabellón de aislamiento: aplicado como sanción disciplinaria o medida preventiva. Según registros nacionales, el aislamiento puede responder a sanciones internas, seguridad o como régimen restrictivo dentro del pabellón

En otras jurisdicciones, este tipo de aislamiento se aplica tanto como castigo por incumplimiento de normas como para garantizar la integridad del interno o de terceros, ante situaciones extremas.

¿Cuándo se usa cada tipo de pabellón?

Un interno va al pabellón de seguridad cuando: