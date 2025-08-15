viernes 15 de agosto de 2025

15 de agosto de 2025 - 19:26
Penal Gorriti.

¿A qué pabellón va un interno como Matías Jurado, seguridad o aislamiento?

En el Penal Gorriti de Jujuy, un interno puede ser llevado a pabellón de seguridad o de aislamiento según su peligrosidad o necesidad de resguardo.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
penal de gorriti jujuy (1)
En ese marco, se diferencian dos tipos clave: pabellón de seguridad y pabellón de aislamiento.

Seguridad o aislamiento: así se define el espacio de internos en el Penal Gorriti

Según el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), la Unidad Penitenciaria N°1 – conocida como Gorriti – cuenta con siete pabellones

El pabellón N°2 recibe a personas recién ingresadas o sancionadas, mientras que otro sector, denominado “máxima seguridad”, aloja internos que requieren resguardo físico o separación del área común.

Penal de Gorriti.
Matías Jurado está detenido en el Penal de Gorriti luego de ser imputado por supuestos asesinatos en el barrio Alto Comedero. Conocé detalles del Servicio Penitenciario.

¿Qué significa cada modalidad?

Pabellón de seguridad: destinado a quienes representan un riesgo para otros internos o para la institución. Esta modalidad permite control estricto, con mayor protección y supervisión constante.

El pabellón de “máxima seguridad” mencionado se encuadra en esta categoría, ya que separa al interno del núcleo general por razones de protección o conflicto.

Pabellón de aislamiento: aplicado como sanción disciplinaria o medida preventiva. Según registros nacionales, el aislamiento puede responder a sanciones internas, seguridad o como régimen restrictivo dentro del pabellón

En otras jurisdicciones, este tipo de aislamiento se aplica tanto como castigo por incumplimiento de normas como para garantizar la integridad del interno o de terceros, ante situaciones extremas.

¿Cuándo se usa cada tipo de pabellón?

Un interno va al pabellón de seguridad cuando:

  • Es considerado altamente conflictivo o peligroso.
  • Requiere separación del resto para preservar su integridad o evitar incidentes.
  • Va al pabellón de aislamiento si:
  • Ha sido disciplinado por incumplir reglas.
  • Representa un riesgo temporal, como etapa inicial tras ingreso o después de sanción.

