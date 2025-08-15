viernes 15 de agosto de 2025

15 de agosto de 2025 - 21:13
Seguridad.

Carlos Sadir recibió al jefe de la Región IV de Gendarmería: buscan reforzar fronteras

Entre los temas más importantes que hablaron se encuentran trabajar en conjunto con las policías de Jujuy y Salta y mayor presencia policial en paso internacionales.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Carlos Sadir, recibió el saludo protocolar del comandante mayor Marcelo Adrián De La Cruz.

Carlos Sadir, recibió el saludo protocolar del comandante mayor Marcelo Adrián De La Cruz.

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, mantuvo un encuentro con el flamante jefe de la Región IV de Gendarmería Nacional, comandante mayor Marcelo Adrián De La Cruz, quien asumió recientemente el cargo.

La reunión contó también con la presencia del ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García, y del segundo jefe de la Regional IV de Salta.

image
Carlos Sadir, recibi&oacute; el saludo protocolar del comandante mayor Marcelo Adri&aacute;n De La Cruz.

Carlos Sadir, recibió el saludo protocolar del comandante mayor Marcelo Adrián De La Cruz.

Durante el encuentro, De La Cruz informó al mandatario sobre el funcionamiento y la organización operativa de la nueva jefatura, cuya jurisdicción abarca las provincias de Jujuy y Salta, con asiento en la ex Agrupación Salta, ubicada en Los Álamos N° 100, Chachapoyas.

El jefe regional destacó que “la intención es reforzar y trabajar en conjunto, apoyándonos con las policías de Jujuy y Salta en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado”.

Asimismo, se abordó la necesidad de incrementar la presencia del personal de Gendarmería en los pasos internacionales y se acordó implementar un plan de apoyo logístico para eventuales emergencias sanitarias o climáticas.

