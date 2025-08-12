El gobernador Carlos Sadir sobre la Ciudad de las Artes: "Un sueño hecho realidad"

El gobernador presente en la inauguración de la Ciudad de las Artes.

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, presidió la inauguración de la Ciudad de las Artes en Ciudad Cultural y afirmó : "Va a ser un espacio importante para todos los jujeños".

En ese marco destacó la apuesta a la educación y la cultura como pilares fundamentales del proyecto, que albergará a cinco escuelas diferentes: el Instituto de Educación Superior (IES) Nº 4 , la Escuela de Teatro Tito Guerra , la Escuela de Danza "Norma Fontenla" , la Escuela de Artes Plásticas Nº 1 "Medardo Pantoja" y la Escuela de Cine, conocida como ENERC.

"Es un gusto venir a inaugurar este complejo que se llama la Ciudad de las Artes porque va a albergar a estas cinco escuelas", subrayó Sadir, y continuó: "Esto es una apuesta y un compromiso a la educación, es seguir trabajando por la educación, por la cultura, por el arte que se va a desarrollar acá. Viene a ser la culminación de la primera etapa del Promase ".

El gobernador recordó que este plan, que comenzó durante la gestión del exgobernador Gerardo Morales, ya alcanza casi las 100 escuelas, y que esta inauguración corresponde a la primera etapa del proyecto. Anunció además el inicio de la segunda fase, que incluye nuevas licitaciones y refacciones para diversas escuelas existentes.

Consideró también que "El ENERC es un lujo", destacando la presencia y convocatoria internacional de la escuela de cine. Finalmente, Sadir calificó la inauguración como "un sueño hecho realidad".

Ciudad de las Artes - aulas

"Polo importantísimo para la ciudad", sostuvo Raúl Jorge

El intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge, también presente en el acto, resaltó que la Ciudad de las Artes constituye "un polo importantísimo para la ciudad, donde poder reunir todas las escuelas creativas y de alguna manera que van a interrelacionarse entre ellas".

"Es un logro importantísimo de edificios que estaban dispersos en la trama urbana poderlos concentrar en un solo lugar y hacer la Ciudad de las Artes", afirmó Jorge, destacando el trabajo conjunto entre las gestiones de Morales y Sadir, y enfatizó que este proyecto “verdaderamente va a transformarse en un gran cambio en la ciudad”.

Finalmente, mencionó que esta nueva área “le va a dar un contenido adicional a la ciudad cultural, justamente para tener esta actividad que produce el milagro de tener jóvenes estudiantes y profesores, que van a hacer de esto una movida permanente con espacios adecuados para todo tipo de producciones".

Por su parte, el arquitecto Ramiro Tejeda explicó: "Hoy podemos empezar a mostrar y a que los chicos disfruten de estos espacios que han sido pensados para que puedan desarrollar todas sus artes acá".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jorge Ramiro Tejeda (@arq_ramirotejeda)

Infraestructura de la Ciudad de las Artes

29 aulas

25 talleres de diversas modalidades

2 aulas taller flexibles

Laboratorio

2 salas multimediales y bibliotecas

Microcine y SUM

Buffet

Núcleos sanitarios por planta y áreas de gobierno sectorizadas