Inauguron la Ciudad de las Artes de Jujuy: cómo es y dónde está

Este martes 12 de agosto, desde las 17 horas, Jujuy vivió un momento histórico con la inauguración de la Ciudad de las Artes, ubicada en la intersección de avenida de los Estudiantes y Pila Solá, en el corazón de Ciudad Cultural.

Ciudad de las Artes El proyecto, impulsado por el Gobierno de la Provincia y el Ministerio de Educación, se concretó a través del Programa de Mejora del Acceso y la Calidad Educativa (PROMACE) con financiamiento de la Corporación Andina de Fomento (CAF). Su construcción comenzó en 2022 y, desde entonces, se convirtió en una de las obras más esperadas por la comunidad artística y educativa de la provincia.

Ciudad de las artes (3) La Ciudad de las Artes contará con espacios formativos especialmente diseñados y el equipamiento necesario para cada disciplina, proyecto que contempla cuatro bloques integrados y diferenciados, destinados a cada oferta educativa o especialidad artística. Además, tendrá un área de gestión y administración, espacios recreativos, confitería-comedor y buffet. Ciudad de las Artes: Un espacio para la creatividad y la formación La Ciudad de las Artes es mucho más que un edificio, fue pensado para convertirse en el punto de encuentro donde la creatividad, la innovación y el conocimiento se unan para formar a las próximas generaciones de artistas.

Con una superficie de 9.894 metros cuadrados, el campus albergará las ofertas educativas de cinco instituciones de excelencia:

Escuela de Arte N°1 “Medardo Pantoja”

Escuela de Danzas “Norma Fontenla”

Escuela Provincial de Teatro “Tito Guerra”

Profesorado de Artes del Instituto de Educación Superior N°4

Escuela de Cine ENERC En sus aulas y talleres se formarán alrededor de 1.900 estudiantes por turno, en un entorno diseñado especialmente para potenciar la enseñanza artística. Ciudad de las Artes Ficha técnica de la Ciudad de las Artes Superficie total: 9.894 m² Capacidad: 1.900 estudiantes por turno Planta baja: 734 personas

Primer nivel: 660 personas

Segundo nivel: 505 personas Ciudad de las artes (2) Infraestructura 29 aulas

25 talleres de diversas modalidades

2 aulas taller flexibles

Laboratorio

2 salas multimediales y bibliotecas

Microcine y SUM

Buffet

Núcleos sanitarios por planta y áreas de gobierno sectorizadas image Foto de archivo - Daniel Beker llegó a Jujuy. El secretario de Planificación, Ramiro Tejeda, se reunió hoy con Daniel Becker, uno de los principales exponentes de la arquitectura moderna argentina y responsable de la restauración y puesta en marcha del Centro Cultural Néstor Kirchner (CCK) y el Centro Cultural del Bicentenario, ambos en Buenos Aires. Un legado para la cultura jujeña La apertura de la Ciudad de las Artes marcaerá un antes y un después en la historia educativa y cultural de la provincia. No solo reunirá a cinco instituciones bajo un mismo techo, sino que también brindará a estudiantes y docentes un espacio moderno, pensado para el arte en todas sus expresiones. Este lugar no es solo un edificio, es un símbolo del compromiso, de cultura, de talento pero por sobre todo de un camino para hacer realidad los sueños. Un sitio donde cada rincón respira música, teatro, danza, cine y artes visuales; donde cada paso que se dé será una oportunidad. image Carlos Sadir y otros funcionarios recorrieron la construcción de la Ciudad de las Artes (mayo 2025)

