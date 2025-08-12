martes 12 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de agosto de 2025 - 11:46
Obras.

Inauguron la Ciudad de las Artes de Jujuy: cómo es y dónde está

Esta tarde quedó inaugurada la Ciudad de las Artes, un campus de 9.894 m² que reunirá a cinco escuelas artísticas de la provincia y miles de sueño.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Ciudad de las artes (1)
Ciudad de las artes (1)
Ciudad de las artes (2)
Ciudad de las artes (3)
Ciudad de las artes (4)
Lee además
El gobernador presente en la inauguración de la Ciudad de las Artes.
Ciudad Cultural.

El gobernador Carlos Sadir sobre la Ciudad de las Artes: "Un sueño hecho realidad"
Una masa de frente frío ingresa a la provincia.
Tiempo.

Ingresa un frente frío al país con posibles lluvias: cuando llega a Jujuy

Ciudad de las Artes

El proyecto, impulsado por el Gobierno de la Provincia y el Ministerio de Educación, se concretó a través del Programa de Mejora del Acceso y la Calidad Educativa (PROMACE) con financiamiento de la Corporación Andina de Fomento (CAF). Su construcción comenzó en 2022 y, desde entonces, se convirtió en una de las obras más esperadas por la comunidad artística y educativa de la provincia.

Ciudad de las artes (3)
La Ciudad de las Artes contará con espacios formativos especialmente diseñados y el equipamiento necesario para cada disciplina, proyecto que contempla cuatro bloques integrados y diferenciados, destinados a cada oferta educativa o especialidad artística. Además, tendrá un área de gestión y administración, espacios recreativos, confitería-comedor y buffet.

La Ciudad de las Artes contará con espacios formativos especialmente diseñados y el equipamiento necesario para cada disciplina, proyecto que contempla cuatro bloques integrados y diferenciados, destinados a cada oferta educativa o especialidad artística. Además, tendrá un área de gestión y administración, espacios recreativos, confitería-comedor y buffet.

Ciudad de las Artes: Un espacio para la creatividad y la formación

La Ciudad de las Artes es mucho más que un edificio, fue pensado para convertirse en el punto de encuentro donde la creatividad, la innovación y el conocimiento se unan para formar a las próximas generaciones de artistas.

Con una superficie de 9.894 metros cuadrados, el campus albergará las ofertas educativas de cinco instituciones de excelencia:

  • Escuela de Arte N°1 “Medardo Pantoja”
  • Escuela de Danzas “Norma Fontenla”
  • Escuela Provincial de Teatro “Tito Guerra”
  • Profesorado de Artes del Instituto de Educación Superior N°4
  • Escuela de Cine ENERC

En sus aulas y talleres se formarán alrededor de 1.900 estudiantes por turno, en un entorno diseñado especialmente para potenciar la enseñanza artística.

Ciudad de las Artes

Ficha técnica de la Ciudad de las Artes

Superficie total: 9.894 m²

Capacidad: 1.900 estudiantes por turno

  • Planta baja: 734 personas
  • Primer nivel: 660 personas
  • Segundo nivel: 505 personas
Ciudad de las artes (2)

Infraestructura

  • 29 aulas
  • 25 talleres de diversas modalidades
  • 2 aulas taller flexibles
  • Laboratorio
  • 2 salas multimediales y bibliotecas
  • Microcine y SUM
  • Buffet
  • Núcleos sanitarios por planta y áreas de gobierno sectorizadas
image
Foto de archivo - Daniel Beker llegó a Jujuy. El secretario de Planificación, Ramiro Tejeda, se reunió hoy con Daniel Becker, uno de los principales exponentes de la arquitectura moderna argentina y responsable de la restauración y puesta en marcha del Centro Cultural Néstor Kirchner (CCK) y el Centro Cultural del Bicentenario, ambos en Buenos Aires.

Foto de archivo - Daniel Beker llegó a Jujuy.

El secretario de Planificación, Ramiro Tejeda, se reunió hoy con Daniel Becker, uno de los principales exponentes de la arquitectura moderna argentina y responsable de la restauración y puesta en marcha del Centro Cultural Néstor Kirchner (CCK) y el Centro Cultural del Bicentenario, ambos en Buenos Aires.

Un legado para la cultura jujeña

La apertura de la Ciudad de las Artes marcaerá un antes y un después en la historia educativa y cultural de la provincia. No solo reunirá a cinco instituciones bajo un mismo techo, sino que también brindará a estudiantes y docentes un espacio moderno, pensado para el arte en todas sus expresiones.

Este lugar no es solo un edificio, es un símbolo del compromiso, de cultura, de talento pero por sobre todo de un camino para hacer realidad los sueños. Un sitio donde cada rincón respira música, teatro, danza, cine y artes visuales; donde cada paso que se dé será una oportunidad.

image
Carlos Sadir y otros funcionarios recorrieron la construcción de la Ciudad de las Artes (mayo 2025)

Carlos Sadir y otros funcionarios recorrieron la construcción de la Ciudad de las Artes (mayo 2025)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El gobernador Carlos Sadir sobre la Ciudad de las Artes: "Un sueño hecho realidad"

Ingresa un frente frío al país con posibles lluvias: cuando llega a Jujuy

Caso presunto asesino serial de Jujuy: el trabajo de los perros de Catamarca buscando restos humanos

Se vienen Los Hornitos 2025: días, artistas y todos los detalles

Especialistas de Catamarca rastrillaron El Pongo en búsqueda de restos humanos

Lo que se lee ahora
Marcha Evocativa del Éxodo Jujeño. video
Tradición.

La Marcha Evocativa del Éxodo Jujeño cambia de lugar

Por  Agustín Weibel

Las más leídas

Tortilla de verduras.
En 2 pasos.

La receta de la abuela para hacer tortillas de verduras rápido y fácil

Rastrillaje por el caso del presunto asesino serial de Jujuy.
Investigación.

Presunto asesino serial: qué encontraron en el primer rastrillaje con perros

Foto archivo.
Jujuy.

Paritarias: el nuevo ofrecimiento salarial del Gobierno a los gremios docentes

Marcha Evocativa del Éxodo Jujeño. video
Tradición.

La Marcha Evocativa del Éxodo Jujeño cambia de lugar

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Investigación.

Qué comidas vendía el presunto asesino serial de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel