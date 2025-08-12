martes 12 de agosto de 2025

12 de agosto de 2025 - 17:05
Tiempo.

Ingresa un frente frío al país con posibles lluvias: cuando llega a Jujuy

Una masa de aire frío se dirige desde la Patagonia generando un descenso en las temperaturas y probabilidad de precipitaciones.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Una masa de frente frío ingresa a la provincia.

Una masa de frente frío ingresa a la provincia.

Cómo va a estar el tiempo esta semana en Jujuy

El jueves, las temperaturas oscilarán entre mínimas de 9ºC y máximas de 19ºC, con más del 40% de chances de precipitaciones. El día viernes será aún más frío, con una temperatura mínima que descenderá hasta los 6ºC y máximas que no superarán los 14ºC, intensificando la sensación térmica baja.

El sábado la inestabilidad podría mantenerse, con mínimas en torno a los 5ºC y máximas que suben ligeramente a 16ºC, aunque las lluvias podrán continuar afectando la zona.

tiempo en Jujuy

Este cambio climático implica que la población y las actividades al aire libre deberán adaptarse a un periodo más frío y húmedo durante estos días, siendo recomendable tomar precauciones ante la variabilidad del tiempo.

Fuertes heladas en algunas zonas del país

El avance del sistema frontal, junto con el giro del viento hacia el sur, facilita la entrada de aire frío y seco. La poca humedad presente en la región limita la formación de lluvias significativas. Hasta ahora, las precipitaciones y lloviznas registradas han sido muy localizadas y de escasa intensidad, sin generar efectos importantes en el terreno.

No obstante, la atmósfera seca favorecerá la aparición de heladas moderadas a intensas en diversas zonas de la región pampeana, con un particular énfasis en Buenos Aires. Esto podría afectar cultivos y pasturas, especialmente en áreas donde la vegetación es más vulnerable a las bajas temperaturas.

Este cambio será particularmente notable en la provincia de Buenos Aires, donde las temperaturas mínimas podrían alcanzar valores entre –1 °C y –3 °C, especialmente entre el jueves y el viernes, días que concentrarán las condiciones más frías de la semana.

Por el momento, no se esperan variaciones considerables en la humedad superficial durante los próximos días, manteniéndose las condiciones relativamente estables hasta comienzos de la próxima semana.

