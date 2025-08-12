martes 12 de agosto de 2025

12 de agosto de 2025 - 19:36
Jujuy.

Por las constantes subas del combustible, las multas en Jujuy se actualizarán cada 15 días

El Juzgado Contravencional N°3 informó que buscan establecer un parámetro estable y evitar incrementos automáticos para las multas de alcoholemia y las otras.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Multas (foto ilustrativa).

Multas (foto ilustrativa).

La medida se basa en la experiencia de 2023, cuando, ante constantes incrementos de la nafta, se decidió aplicar un esquema de actualización quincenal. “En este último tiempo se aumentó dos veces, por eso, a los fines de establecer un parámetro y evitar hacerlo de manera automática, se determinó hacerlo cada 15 días”, señalaron desde el organismo.

Montos de las multas en Jujuy

  • Exceso de velocidad, No usar cinturón o casco: 100 UF – $137.000
  • Conducir sin seguro o sin RTO: 100 UF – $ 137.000
  • Sin matafuego o sin chapa patente: 50 UF – $68.500
  • Sin seguridad para menores: 150 UF – $ 205.000

Multas por alcoholemia

  • De 0,01 a 0,19 gramos de alcohol en sangre: 100 UF - $ 137.000
  • De 0,20 a 0,49 g/l: 300 UF – $ 411.000
  • De 0,50 a 0,99 g/l: 500 UF – $ 685.000
  • Más de 1,00 g/l: 800 UF – $ 822.000
  • Negarse al test: 1000 UF – $ 1.370.000

