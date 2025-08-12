Por las constantes subas del combustible, las multas en Jujuy se actualizarán cada 15 días

Multas (foto ilustrativa).

Debido a la variabilidad de los aumentos en el precio del combustible, los montos de las multas viales y contravencionales se actualizarán cada 15 días, aseguraron desde el Juzgado Contravencional N°3 de la provincia a TodoJujuy.com.

La medida se basa en la experiencia de 2023, cuando, ante constantes incrementos de la nafta, se decidió aplicar un esquema de actualización quincenal. “En este último tiempo se aumentó dos veces, por eso, a los fines de establecer un parámetro y evitar hacerlo de manera automática, se determinó hacerlo cada 15 días”, señalaron desde el organismo.

YPF aplicará inteligencia artificial para ofrecer nafta más barata fuera de las horas pico Precios de las multas en Jujuy ante los constantes aumentos en los combustibles. Precios actuales de las multas en Jujuy El domingo 20 de julio se hizo efectivo un nuevo incremento en los precios de los combustibles; con ello se produce un aumento en los montos de las multas por infracciones de transito.

Teniendo presente que las multas, tanto por infracciones como por alcoholemias positivas se contabilizan según el valor de la Unidades Fijas de litros de nafta super, el precio de esta, en San Salvador de Jujuy está en $1.370.

Montos de las multas en Jujuy Exceso de velocidad, No usar cinturón o casco: 100 UF – $137.000

Conducir sin seguro o sin RTO: 100 UF – $ 137.000

Sin matafuego o sin chapa patente: 50 UF – $68.500

Sin seguridad para menores: 150 UF – $ 205.000 Multas por alcoholemia De 0,01 a 0,19 gramos de alcohol en sangre: 100 UF - $ 137.000

De 0,20 a 0,49 g/l: 300 UF – $ 411.000

De 0,50 a 0,99 g/l: 500 UF – $ 685.000

Más de 1,00 g/l: 800 UF – $ 822.000

Negarse al test: 1000 UF – $ 1.370.000

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.