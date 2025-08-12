EJESA realizará mejoras este miércoles en San Salvador de Jujuy, Fraile Pintado y Pampa blanca

La empresa EJESA informó que este miércoles 13 de agosto se llevarán a cabo trabajos programados de mejora en el servicio eléctrico en distintos puntos de la provincia, que implicarán cortes temporales en el suministro.
Pampa Blanca
De 09:00 a 14:00 hs
Se realizará un despeje arbóreo en líneas eléctricas para asegurar un servicio más seguro, confiable y con menos interrupciones.
Fraile Pintado
De 08:00 a 13:00 hs
Guayacán, La Bajada y zonas aledañas
Se reemplazarán postes dañados e instalarán seccionadores de media tensión para permitir distintas obras de mejoras eléctricas, garantizando así la seguridad y confiabilidad de la red.
San Salvador de Jujuy – Bº San José de Chijra y zonas
De 09:00 a 15:00 hs
Barrios San José de Chijra, La Cuesta, Corral de Piedras, Sepultura, Ocloyas y zonas aledañas
Se trabajará en cambio de postes y crucetas, refuerzo de puentes y despeje arbóreo para mantener la estabilidad e integridad de la red eléctrica.
San Salvador de Jujuy – 48 Viviendas y Bº Altos de Zapla
De 08:00 a 14:00 hs
48 Viviendas de Higuerillas, Bº Altos de Zapla y zonas aledañas
Se instalarán columnas nuevas, se retirarán postes dañados y se realizará un tendido eléctrico con la habilitación de un distribuidor, para aumentar la capacidad y calidad del suministro de energía.
