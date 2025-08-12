martes 12 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de agosto de 2025 - 18:42
Tareas.

EJESA realizará mejoras este miércoles en San Salvador de Jujuy, Fraile Pintado y Pampa blanca

Desde EJESA indicaron que estas tareas forman parte de su plan de mantenimiento y ampliación de la red.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Trabajos de EJESA.

Trabajos de EJESA.

Lee además
EJESA realizará tareas de mantenimiento 
Servicios.

Ejesa realizará tareas de mantenimiento este miércoles: dónde y desde cuándo
ejesa realizara mejoras programadas en san salvador de jujuy y monterrico este martes
Tareas.

EJESA realizará mejoras programadas en San Salvador de Jujuy y Monterrico este martes

Pampa Blanca

WhatsApp Image 2025-08-12 at 17.25.52 (1)

De 09:00 a 14:00 hs

La Obra y zonas aledañas

Se realizará un despeje arbóreo en líneas eléctricas para asegurar un servicio más seguro, confiable y con menos interrupciones.

Fraile Pintado

WhatsApp Image 2025-08-12 at 17.25.52

De 08:00 a 13:00 hs

Guayacán, La Bajada y zonas aledañas

Se reemplazarán postes dañados e instalarán seccionadores de media tensión para permitir distintas obras de mejoras eléctricas, garantizando así la seguridad y confiabilidad de la red.

San Salvador de Jujuy – Bº San José de Chijra y zonas

WhatsApp Image 2025-08-12 at 17.25.05

De 09:00 a 15:00 hs

Barrios San José de Chijra, La Cuesta, Corral de Piedras, Sepultura, Ocloyas y zonas aledañas

Se trabajará en cambio de postes y crucetas, refuerzo de puentes y despeje arbóreo para mantener la estabilidad e integridad de la red eléctrica.

San Salvador de Jujuy – 48 Viviendas y Bº Altos de Zapla

WhatsApp Image 2025-08-12 at 17.25.04

De 08:00 a 14:00 hs

48 Viviendas de Higuerillas, Bº Altos de Zapla y zonas aledañas

Se instalarán columnas nuevas, se retirarán postes dañados y se realizará un tendido eléctrico con la habilitación de un distribuidor, para aumentar la capacidad y calidad del suministro de energía.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Ejesa realizará tareas de mantenimiento este miércoles: dónde y desde cuándo

EJESA realizará mejoras programadas en San Salvador de Jujuy y Monterrico este martes

Comunicado de Ejesa: avanzan las tareas para restablecer el servicio eléctrico tras el viento Zonda

Trabajos de EJESA para normalizar el servicio de energía eléctrica: barrios y zonas afectadas

Por las constantes subas del combustible, las multas en Jujuy se actualizarán cada 15 días

Lo que se lee ahora
inauguron la ciudad de las artes de jujuy: como es y donde esta video
Obras.

Inauguron la Ciudad de las Artes de Jujuy: cómo es y dónde está

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Tortilla de verduras.
En 2 pasos.

La receta de la abuela para hacer tortillas de verduras rápido y fácil

Foto archivo.
Jujuy.

Paritarias: el nuevo ofrecimiento salarial del Gobierno a los gremios docentes

Rastrillaje por el caso del presunto asesino serial de Jujuy.
Investigación.

Presunto asesino serial: qué encontraron en el primer rastrillaje con perros

Marcha Evocativa del Éxodo Jujeño. video
Tradición.

La Marcha Evocativa del Éxodo Jujeño cambia de lugar

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Investigación.

Qué comidas vendía el presunto asesino serial de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel