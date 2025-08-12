EJESA realizará mejoras este miércoles en San Salvador de Jujuy, Fraile Pintado y Pampa blanca

La empresa EJESA informó que este miércoles 13 de agosto se llevarán a cabo trabajos programados de mejora en el servicio eléctrico en distintos puntos de la provincia, que implicarán cortes temporales en el suministro.

Tareas. EJESA realizará mejoras programadas en San Salvador de Jujuy y Monterrico este martes

Servicios. Ejesa realizará tareas de mantenimiento este miércoles: dónde y desde cuándo

Se realizará un despeje arbóreo en líneas eléctricas para asegurar un servicio más seguro, confiable y con menos interrupciones.

Fraile Pintado

WhatsApp Image 2025-08-12 at 17.25.52

De 08:00 a 13:00 hs

Guayacán, La Bajada y zonas aledañas

Se reemplazarán postes dañados e instalarán seccionadores de media tensión para permitir distintas obras de mejoras eléctricas, garantizando así la seguridad y confiabilidad de la red.

San Salvador de Jujuy – Bº San José de Chijra y zonas

WhatsApp Image 2025-08-12 at 17.25.05

De 09:00 a 15:00 hs

Barrios San José de Chijra, La Cuesta, Corral de Piedras, Sepultura, Ocloyas y zonas aledañas

Se trabajará en cambio de postes y crucetas, refuerzo de puentes y despeje arbóreo para mantener la estabilidad e integridad de la red eléctrica.

San Salvador de Jujuy – 48 Viviendas y Bº Altos de Zapla

WhatsApp Image 2025-08-12 at 17.25.04

De 08:00 a 14:00 hs

48 Viviendas de Higuerillas, Bº Altos de Zapla y zonas aledañas

Se instalarán columnas nuevas, se retirarán postes dañados y se realizará un tendido eléctrico con la habilitación de un distribuidor, para aumentar la capacidad y calidad del suministro de energía.