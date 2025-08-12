martes 12 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de agosto de 2025 - 18:41
Jujuy.

Cuándo y cómo será el traslado de las escuelas a la Ciudad de las Artes

Luego de la inauguración del edificio, confirmaron cómo será la logística para comenzar con las clases de cada una de las escuelas en su nuevo espacio en Ciudad Cultural.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
La Escuela de Danzas se traslada a la Ciudad de las Artes.

La Escuela de Danzas se traslada a la Ciudad de las Artes.

Aula de la Ciudad de las Artes.

Aula de la Ciudad de las Artes.

ENERC.&nbsp;

ENERC. 

Lee además
es un sueno cumplido: inauguraron nueva pista de skate en alto comedero
Copa Argentina.

"Es un sueño cumplido": inauguraron nueva pista de skate en Alto Comedero
inauguron la ciudad de las artes de jujuy: como es y donde esta
Obras.

Inauguron la Ciudad de las Artes de Jujuy: cómo es y dónde está

Cuándo comienzan a hacer uso de las aulas en la Ciudad de las Artes

Ramiro Tejeda, el arquitecto, destacó que el traslado de las escuelas hacia la Ciudad de las Artes ya está en marcha: "A partir de ahora se está trasladando lo que es el ENERC, se está trasladando lo que es la Escuela Superior de Danzas "Norma Fontenla". Ellos van a empezar a hacer uso del espacio y después, a partir de ahí, va a ser una implementación progresiva de los distintos establecimientos para poder generar esta sinergia y esta convivencia".

Resaltó que este traslado implica la puesta en práctica de un nuevo modelo educativo, impulsado por las características del edificio, que seguramente permitirá que los estudiantes "se conozcan y se reconozcan también".

Finalmente, explicó que ya están planificando programas de actividades y que "la Escuela de Danzas y desde el ENERC ya van a estar desde la semana que viene usando las instalaciones".

ciudad de las artes (4)

Cómo es la Ciudad de las Artes

El proyecto, impulsado por el Gobierno de la Provincia y el Ministerio de Educación, se concretó a través del Programa de Mejora del Acceso y la Calidad Educativa (PROMACE) con financiamiento de la Corporación Andina de Fomento (CAF). Su construcción comenzó en 2022 y, desde entonces, se convirtió en una de las obras más esperadas por la comunidad artística y educativa de la provincia.

La Ciudad de las Artes es mucho más que un edificio, fue pensado para convertirse en el punto de encuentro donde la creatividad, la innovación y el conocimiento se unan para formar a las próximas generaciones de artistas.

Embed - Cuándo y cómo será el traslado de las escuelas a la Ciudad de las Artes

Con una superficie de 9.894 metros cuadrados, el campus albergará las ofertas educativas de cinco instituciones de excelencia:

  • Escuela de Arte N°1 “Medardo Pantoja”
  • Escuela de Danzas “Norma Fontenla”
  • Escuela Provincial de Teatro “Tito Guerra”
  • Profesorado de Artes del Instituto de Educación Superior N°4
  • Escuela de Cine ENERC

En sus aulas y talleres se formarán alrededor de 1.900 estudiantes por turno, en un entorno diseñado especialmente para potenciar la enseñanza artística.

Escuela Tito Guerra en la Ciudad de las Artes

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

"Es un sueño cumplido": inauguraron nueva pista de skate en Alto Comedero

Inauguron la Ciudad de las Artes de Jujuy: cómo es y dónde está

El gobernador Carlos Sadir sobre la Ciudad de las Artes: "Un sueño hecho realidad"

Por las constantes subas del combustible, las multas en Jujuy se actualizarán cada 15 días

EJESA realizará mejoras este miércoles en San Salvador de Jujuy, Fraile Pintado y Pampa blanca

Lo que se lee ahora
inauguron la ciudad de las artes de jujuy: como es y donde esta video
Obras.

Inauguron la Ciudad de las Artes de Jujuy: cómo es y dónde está

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Tortilla de verduras.
En 2 pasos.

La receta de la abuela para hacer tortillas de verduras rápido y fácil

Foto archivo.
Jujuy.

Paritarias: el nuevo ofrecimiento salarial del Gobierno a los gremios docentes

Rastrillaje por el caso del presunto asesino serial de Jujuy.
Investigación.

Presunto asesino serial: qué encontraron en el primer rastrillaje con perros

Marcha Evocativa del Éxodo Jujeño. video
Tradición.

La Marcha Evocativa del Éxodo Jujeño cambia de lugar

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Investigación.

Qué comidas vendía el presunto asesino serial de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel