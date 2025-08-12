Cuándo y cómo será el traslado de las escuelas a la Ciudad de las Artes

La Escuela de Danzas se traslada a la Ciudad de las Artes.

Este martes 12 de agosto quedó finalmente inaugurada la Ciudad de las Artes, un espacio emblemático que agrupa cinco importantes escuelas artísticas Ciudad Cultural de la capital jujeña , marcando un hito para la cultura y la educación de la región. En ese marco, el arquitecto Ramiro Tejeda dio a conocer cuándo y cómo será el traslado de cada una de ellas.

Ramiro Tejeda, el arquitecto, destacó que el traslado de las escuelas hacia la Ciudad de las Artes ya está en marcha: " A partir de ahora se está trasladando lo que es el ENERC , se está trasladando lo que es la Escuela Superior de Danzas "Norma Fontenla" . Ellos van a empezar a hacer uso del espacio y después, a partir de ahí, va a ser una implementación progresiva de los distintos establecimientos para poder generar esta sinergia y esta convivencia".

Resaltó que este traslado implica la puesta en práctica de un nuevo modelo educativo, impulsado por las características del edificio, que seguramente permitirá que los estudiantes "se conozcan y se reconozcan también".

Finalmente, explicó que ya están planificando programas de actividades y que " la Escuela de Danzas y desde el ENERC ya van a estar desde la semana que viene usando las instalaciones".

Cómo es la Ciudad de las Artes

El proyecto, impulsado por el Gobierno de la Provincia y el Ministerio de Educación, se concretó a través del Programa de Mejora del Acceso y la Calidad Educativa (PROMACE) con financiamiento de la Corporación Andina de Fomento (CAF). Su construcción comenzó en 2022 y, desde entonces, se convirtió en una de las obras más esperadas por la comunidad artística y educativa de la provincia.

La Ciudad de las Artes es mucho más que un edificio, fue pensado para convertirse en el punto de encuentro donde la creatividad, la innovación y el conocimiento se unan para formar a las próximas generaciones de artistas.

Con una superficie de 9.894 metros cuadrados, el campus albergará las ofertas educativas de cinco instituciones de excelencia:

Escuela de Arte N°1 “Medardo Pantoja”

Escuela de Danzas “Norma Fontenla”

Escuela Provincial de Teatro “Tito Guerra”

Profesorado de Artes del Instituto de Educación Superior N°4

Escuela de Cine ENERC

En sus aulas y talleres se formarán alrededor de 1.900 estudiantes por turno, en un entorno diseñado especialmente para potenciar la enseñanza artística.