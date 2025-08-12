martes 12 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de agosto de 2025 - 17:49
Ciudad Cultural.

El gobernador Carlos Sadir sobre la Ciudad de las Artes: "Un sueño hecho realidad"

Este martes quedó inaugurado el edificio que unificará escuelas de artes de la capital, espacio que marca un hito para la cultura y la educación de la región.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
El gobernador presente en la inauguración de la Ciudad de las Artes.

El gobernador presente en la inauguración de la Ciudad de las Artes.

Lee además
Ramiro Tejeda recorrió las instalaciones de la futura Ciudad Deportiva
Alto Comedero.

Ramiro Tejeda recorrió las instalaciones de la futura Ciudad Deportiva
Avanza laobra de la Ciudad Deportiva en Alto Comedero
Montaje.

Avanza la obra de la Ciudad Deportiva en Alto Comedero

En ese marco destacó la apuesta a la educación y la cultura como pilares fundamentales del proyecto, que albergará a cinco escuelas diferentes: el Instituto de Educación Superior (IES) Nº 4, la Escuela de Teatro Tito Guerra, la Escuela de Danza "Norma Fontenla", la Escuela de Artes Plásticas Nº 1 "Medardo Pantoja" y la Escuela de Cine, conocida como ENERC.

"Es un gusto venir a inaugurar este complejo que se llama la Ciudad de las Artes porque va a albergar a estas cinco escuelas", subrayó Sadir, y continuó: "Esto es una apuesta y un compromiso a la educación, es seguir trabajando por la educación, por la cultura, por el arte que se va a desarrollar acá. Viene a ser la culminación de la primera etapa del Promase".

El gobernador recordó que este plan, que comenzó durante la gestión del exgobernador Gerardo Morales, ya alcanza casi las 100 escuelas, y que esta inauguración corresponde a la primera etapa del proyecto. Anunció además el inicio de la segunda fase, que incluye nuevas licitaciones y refacciones para diversas escuelas existentes.

Consideró también que "El ENERC es un lujo", destacando la presencia y convocatoria internacional de la escuela de cine. Finalmente, Sadir calificó la inauguración como "un sueño hecho realidad".

Ciudad de las Artes - aulas

"Polo importantísimo para la ciudad", sostuvo Raúl Jorge

El intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge, también presente en el acto, resaltó que la Ciudad de las Artes constituye "un polo importantísimo para la ciudad, donde poder reunir todas las escuelas creativas y de alguna manera que van a interrelacionarse entre ellas".

"Es un logro importantísimo de edificios que estaban dispersos en la trama urbana poderlos concentrar en un solo lugar y hacer la Ciudad de las Artes", afirmó Jorge, destacando el trabajo conjunto entre las gestiones de Morales y Sadir, y enfatizó que este proyecto “verdaderamente va a transformarse en un gran cambio en la ciudad”.

Finalmente, mencionó que esta nueva área “le va a dar un contenido adicional a la ciudad cultural, justamente para tener esta actividad que produce el milagro de tener jóvenes estudiantes y profesores, que van a hacer de esto una movida permanente con espacios adecuados para todo tipo de producciones".

Por su parte, el arquitecto Ramiro Tejeda explicó: "Hoy podemos empezar a mostrar y a que los chicos disfruten de estos espacios que han sido pensados para que puedan desarrollar todas sus artes acá".

Infraestructura de la Ciudad de las Artes

  • 29 aulas
  • 25 talleres de diversas modalidades
  • 2 aulas taller flexibles
  • Laboratorio
  • 2 salas multimediales y bibliotecas
  • Microcine y SUM
  • Buffet
  • Núcleos sanitarios por planta y áreas de gobierno sectorizadas

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Ramiro Tejeda recorrió las instalaciones de la futura Ciudad Deportiva

Avanza la obra de la Ciudad Deportiva en Alto Comedero

Avanza la construcción de la Ciudad de las Artes en San Salvador de Jujuy

Inauguron la Ciudad de las Artes de Jujuy: cómo es y dónde está

Ingresa un frente frío al país con posibles lluvias: cuando llega a Jujuy

Lo que se lee ahora
Marcha Evocativa del Éxodo Jujeño. video
Tradición.

La Marcha Evocativa del Éxodo Jujeño cambia de lugar

Por  Agustín Weibel

Las más leídas

Tortilla de verduras.
En 2 pasos.

La receta de la abuela para hacer tortillas de verduras rápido y fácil

Rastrillaje por el caso del presunto asesino serial de Jujuy.
Investigación.

Presunto asesino serial: qué encontraron en el primer rastrillaje con perros

Foto archivo.
Jujuy.

Paritarias: el nuevo ofrecimiento salarial del Gobierno a los gremios docentes

Marcha Evocativa del Éxodo Jujeño. video
Tradición.

La Marcha Evocativa del Éxodo Jujeño cambia de lugar

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Investigación.

Qué comidas vendía el presunto asesino serial de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel