Esperan una baja en los casos de chikungunya en Jujuy por el frío

El Ministerio de Salud de Jujuy confirmó que la provincia registra actualmente 119 casos de chikungunya , con mayor concentración en la región del Ramal. Las autoridades sanitarias indicaron que el descenso de las temperaturas podría generar una disminución en la circulación del mosquito transmisor y, en consecuencia, una baja en los contagios durante las próximas semanas.

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El secretario de Salud, Luis Cadar, brindó detalles sobre la situación epidemiológica y transmitió tranquilidad respecto al estado de los pacientes. “ Hay 119 casos de chikungunya confirmados en Jujuy, esperamos que empiecen a bajar los casos por las bajas temperaturas ”, expresó.

Además, remarcó que hasta el momento no existen cuadros graves relacionados con la enfermedad. “Esperamos que se siga bajando la curva y estar mejor con ese tema. No hay internados ni complicaciones. Dengue tampoco registramos”, afirmó el funcionario.

Según precisó Salud, la mayor cantidad de contagios se concentra en localidades de la zona del Ramal , una región donde las condiciones climáticas suelen favorecer la proliferación del mosquito Aedes aegypti, transmisor tanto del chikungunya como del dengue.

El monitoreo epidemiológico continúa activo en distintos puntos de la provincia, especialmente en sectores donde se detectaron casos positivos. Las tareas incluyen controles domiciliarios, seguimiento sanitario y acciones preventivas para reducir la presencia de criaderos.

“La zona con más casos es el Ramal”, explicó Cadar al referirse al mapa epidemiológico actual de la provincia.

El chikungunya es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Entre los síntomas más frecuentes aparecen fiebre alta, dolores musculares y fuertes molestias articulares, además de cansancio y dolor de cabeza.

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Trabajos de control en barrios y municipios

Desde el Ministerio de Salud señalaron que las tareas de prevención se realizan de manera conjunta entre Atención Primaria de la Salud, hospitales y municipios. Los operativos apuntan principalmente al control focal en zonas donde circula el virus.

“Se está trabajando con APS, los hospitales y municipios para hacer un control focal y evitar más contagios”, sostuvo el secretario de Salud.

Las acciones incluyen descacharrado, control de recipientes con agua acumulada y recorridos sanitarios para detectar posibles focos de reproducción del mosquito.

Las autoridades sanitarias recuerdan que el mosquito transmisor se reproduce en recipientes con agua limpia acumulada, por lo que insisten en la eliminación de objetos en desuso como baldes, neumáticos, botellas y bebederos sin mantenimiento.

Expectativa por una baja en la circulación del mosquito

Con el avance de las bajas temperaturas en Jujuy, Salud espera una disminución progresiva de los casos. El frío suele reducir la actividad del mosquito y limita su reproducción, especialmente en regiones donde las temperaturas descienden de manera sostenida.

Mientras tanto, los equipos sanitarios mantienen vigilancia epidemiológica en toda la provincia para detectar nuevos contagios y evitar brotes en otras localidades.

El sistema sanitario también continúa con campañas de prevención y concientización para reforzar las medidas domiciliarias contra el mosquito transmisor.