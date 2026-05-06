Tucumán superó los 400 casos de chikungunya

Los casos de chikungunya siguen en aumento en Tucumán , donde el Ministerio de Salud Pública informó que en la última semana se sumaron 77 nuevos contagios , por lo que el total acumulado llegó a 423 casos .

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El dato fue confirmado durante una nueva sala de situación epidemiológica, encabezada por el subsecretario de Salud, Marcelo Montoya, junto al equipo técnico de la Dirección de Epidemiología. Según precisaron las autoridades, del total de casos registrados, el 25% permanece activo .

Desde Salud remarcaron la necesidad de sostener las medidas preventivas para evitar la proliferación del mosquito transmisor. Entre las principales recomendaciones se encuentran eliminar criaderos, descacharrar, usar repelente y consultar al sistema de salud ante síntomas compatibles.

La directora de Epidemiología, Romina Cuezzo, advirtió que el NOA concentra actualmente la mayor carga de chikungunya a nivel nacional. La enfermedad se caracteriza principalmente por fiebre y dolores articulares intensos, por lo que insistieron en el compromiso comunitario para reducir la circulación del mosquito vector.

Enfermedades respiratorias

En paralelo, las autoridades tucumanas también advirtieron por el aumento de enfermedades tipo influenza, con circulación predominante de rinovirus e influenza en la provincia.

Ante este escenario, recomendaron ventilar ambientes, lavarse las manos con frecuencia, usar barbijo en personas con síntomas y completar los esquemas de vacunación antigripal, especialmente en los grupos de riesgo.