miércoles 06 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de mayo de 2026 - 10:09
Salud.

Tucumán superó los 400 casos de chikungunya

El Ministerio de Salud Pública de Tucumán informó 77 nuevos casos de chikungunya en la última semana y suman 423.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Chikungunya: crecen los casos en Tucumán y piden reforzar cuidados &nbsp;

Chikungunya: crecen los casos en Tucumán y piden reforzar cuidados

 

Los casos de chikungunya siguen en aumento en Tucumán, donde el Ministerio de Salud Pública informó que en la última semana se sumaron 77 nuevos contagios, por lo que el total acumulado llegó a 423 casos.

Lee además
Cayó la venta de combustible en Tucumán (Foto ilustrativa)
País.

Tucumán lidera la caída en la venta de combustibles en Argentina
Tucumán aprobó la ley de Ficha Limpia
País.

Tucumán aprobó la ley de Ficha Limpia y prohíbe candidaturas a condenados

El dato fue confirmado durante una nueva sala de situación epidemiológica, encabezada por el subsecretario de Salud, Marcelo Montoya, junto al equipo técnico de la Dirección de Epidemiología. Según precisaron las autoridades, del total de casos registrados, el 25% permanece activo.

chikungunya.
Tucum&aacute;n super&oacute; los 400 casos de chikungunya &nbsp;

Tucumán superó los 400 casos de chikungunya

Piden reforzar la prevención contra el chikungunya en Tucumán

Desde Salud remarcaron la necesidad de sostener las medidas preventivas para evitar la proliferación del mosquito transmisor. Entre las principales recomendaciones se encuentran eliminar criaderos, descacharrar, usar repelente y consultar al sistema de salud ante síntomas compatibles.

La directora de Epidemiología, Romina Cuezzo, advirtió que el NOA concentra actualmente la mayor carga de chikungunya a nivel nacional. La enfermedad se caracteriza principalmente por fiebre y dolores articulares intensos, por lo que insistieron en el compromiso comunitario para reducir la circulación del mosquito vector.

Enfermedades respiratorias

En paralelo, las autoridades tucumanas también advirtieron por el aumento de enfermedades tipo influenza, con circulación predominante de rinovirus e influenza en la provincia.

Ante este escenario, recomendaron ventilar ambientes, lavarse las manos con frecuencia, usar barbijo en personas con síntomas y completar los esquemas de vacunación antigripal, especialmente en los grupos de riesgo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Tucumán lidera la caída en la venta de combustibles en Argentina

Tucumán aprobó la ley de Ficha Limpia y prohíbe candidaturas a condenados

Dura derrota de River ante Atlético Tucumán, aunque avanzó a la siguiente fase

Quién es Maximiliano Manduca, el árbitro de Gimnasia de Jujuy vs San Martín de Tucumán

Control en Tucumán: transportaban más de 450 kilos de hoja de coca en encomiendas

Lo que se lee ahora
Incautaron más de 450 kilos de hojas de coca en Tucumán 
País.

Control en Tucumán: transportaban más de 450 kilos de hoja de coca en encomiendas

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Llega una nueva ciclogénesis al país - Imagen ilustrativa 
Jujuy.

Llega una ciclogénesis al centro y norte del país: cómo va a afectar a Jujuy

Celebrarán el Día de Goku en Jujuy (Foto ilustrativa) video
Jujuy.

Celebrarán el Día de Goku en Jujuy con un encuentro para fanáticos de Dragon Ball

Desarticularon una banda narco que trasladaba cocaína desde La Quiaca a Buenos Aires
Policiales.

Cayó una banda narco que trasladaba cocaína desde La Quiaca a Buenos Aires

Imagen creada con IA. video
Salud.

Está prohibida la venta y consumo de carne de burro en Jujuy

Encontraron al nene que era buscado en Corrientes: el papá está detenido
País.

Encontraron al nene que era buscado en Corrientes: el papá está detenido

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel