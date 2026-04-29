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29 de abril de 2026 - 20:04
País.

Tucumán lidera la caída en la venta de combustibles en Argentina

Un informe detalla que Tucumán fue la provincia con mayor caída en la venta del combustible en lo que va del 2026.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Cayó la venta de combustible en Tucumán (Foto ilustrativa)

Cayó la venta de combustible en Tucumán (Foto ilustrativa)

La venta de combustibles en Argentina cerró marzo de 2026 con una contracción interanual del 1,8% en las ventas al público, y hay varias provincias del NOA liderando el ranking, siendo Tucumán la primera en la lista.

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Según un informe de la consultora Politikon Chaco, basado en datos oficiales de la Secretaría de Energía, durante el tercer mes del año se comercializaron 1.394.360 metros cúbicos en un escenario marcado por la volatilidad de precios a nivel global por el conflicto en Medio Oriente.

Aunque el relevamiento mostró un repunte mensual nominal del 7,3% respecto de febrero, el análisis advirtió que esa suba se explica exclusivamente por la mayor cantidad de días que tuvo marzo. Al desestacionalizar el dato, la venta diaria real cayó un 3,1%.

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Cayó la venta de combustible en Tucumán (Foto ilustrativa)

Cayó la venta de combustible en Tucumán (Foto ilustrativa)

Los números de Tucumán

Esa provincia del norte apareció como la más castigada en el ranking de retroceso, con una baja del 18,3%, un porcentaje que triplicó la media regional. Sin embargo, desde el sector empresario cuestionaron ese cálculo y plantearon que hubo una omisión en la información de ventas.

Sebastián Vargiú, presidente de la Cámara de Comerciantes Derivados del Petróleo, Gas y Afines (Capega), sostuvo en LG Play que la empresa Refinor omitió informar las ventas correspondientes a marzo de 2026 y que, por ese motivo, los porcentajes difundidos no serían correctos.

“Haciendo un estimativo de las ventas de Refinor, las bajas se asemejan mucho a lo que sucede a nivel nacional, es decir 3% para las naftas y 2% para el gasoil”, precisó Vargiú, e insistió en que el cálculo de la consultora está errado por esa omisión.

El norte, la región más afectada

Según el informe, el retroceso de Tucumán no fue un caso aislado en el NOA y el NEA. La Rioja, con una baja del 13%, y Salta, con una caída del 12,1%, completaron el podio de las provincias con mayor retracción en las ventas al público. En la vereda opuesta, solo siete distritos mostraron cifras positivas durante marzo. Entre ellos se destacaron La Pampa, con un crecimiento del 2,8%, y San Juan, con una mejora del 2,5%.

YPF, la única empresa que creció

En cuanto al desempeño por empresas, YPF consolidó su dominio en el mercado con una participación del 55,4% y fue la única firma que logró un crecimiento interanual, con una suba del 1%. Shell y Axion registraron caídas del 3,8% y 0,8%, respectivamente. En tanto, las banderas blancas y otras operadoras menores tuvieron un retroceso más fuerte, con una baja del 13,3%.

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Cayó la venta de combustible en Tucumán (Foto ilustrativa)

Cayó la venta de combustible en Tucumán (Foto ilustrativa)

El consumo particular, bajo presión

Uno de los datos destacados del informe fue que, por primera vez en dos años, las naftas tuvieron un peor desempeño que el gasoil. Las ventas de naftas cayeron 2,4%, mientras que el gasoil retrocedió 1,1%, lo que sugiere que el ajuste impactó con mayor fuerza en el uso particular de vehículos, donde la pérdida de poder adquisitivo se vuelve más evidente.

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