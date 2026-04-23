Cronograma de pagos en Tucumán: cómo será

Difundieron las fechas para el cobro de haberes de abril.

La Tesorería provincial, dependiente de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción, informó en las últimas horas el calendario de pagos de los haberes de abril. El esquema contempla una primera acreditación equivalente al 20% del salario.

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Luego, se completará con el depósito del 80% res t ante, de modo que los trabajadores estatales perciban el total de sus ingresos mensuales mediante este sistema escalonado.

Cronograma de pagos para la administración pública.

La Tesorería de la Provincia, bajo la órbita de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción, difundió las fechas para el cobro.

Difundieron las fechas para el cobro de haberes de abril.

El esquema estipula una liquidación inicial correspondiente al 20% de la remuneración proporcional.

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