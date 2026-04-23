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23 de abril de 2026 - 10:52
Sociedad.

Cronograma de pagos en Tucumán: cómo será

El esquema informado prevé un primer depósito equivalente al 20% del sueldo, con fechas ya definidas para el calendario completo.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Difundieron las fechas para el cobro de haberes de abril.&nbsp;

Difundieron las fechas para el cobro de haberes de abril. 

La Tesorería provincial, dependiente de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción, informó en las últimas horas el calendario de pagos de los haberes de abril. El esquema contempla una primera acreditación equivalente al 20% del salario.

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Luego, se completará con el depósito del 80% restante, de modo que los trabajadores estatales perciban el total de sus ingresos mensuales mediante este sistema escalonado.

Cómo es el calendario de cobro establecido por la Tesorería de la Provincia

Cronograma de pagos para la administración pública.

Miércoles 29 de abril

  • Sistema Provincial de Salud (Siprosa)
  • Instituto Provincial de la Vivienda
  • Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo
  • Ente Único de Reg. de Servic. Púb. Pcial. (E.R.S.E.P.T.)
  • Seguridad (Dpto. Gral. de Policía - Direc. Gral. de Institutos Penales)

Jueves 30 de abril

  • Comunas Rurales
  • Administración Central
  • Defensoría del Pueblo
  • Tribunal de Cuentas
  • Tribunal Fiscal de Apelación
  • Poder Legislativo
  • Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.)
  • Poder Judicial (Ctro. Jud. Concepción - Ctro. Judicial Monteros - Corte Suprema de Just. - Just. Paz Legal)
  • Ministerio Público Fiscal
  • Ministerio Pupilar y de la Defensa
El esquema estipula una liquidación inicial correspondiente al 20% de la remuneración proporcional.

Viernes 1 de mayo

  • Municipios del Interior
  • Direcció Recursos Hidricos
  • Ente Autárquico Tucumán Turismo
  • Ente Cultural de Tucumán
  • Instituto Provincial Acción Cooperativa y Mutual (I.P.A.C.Y.M.)
  • Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (S.E.P.A.P.Y.S.)
  • Instituto Desarrollo Productivo
  • Ente Infraestructura Comunitaria
  • Inst. Promoción del Azúcar y Alcohol
  • Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa

Miércoles 6 de mayo

  • Sistema Provincial de Salud (Si.Pro.Sa.)
  • Instituto Provincial de la Vivienda
  • Ente Único de Reg. de Servic. Pub. Pcial. (E.R.S.E.P.T.)
  • Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
  • Sociedad Aguas del Tucumán
Difundieron las fechas para el cobro de haberes de abril.

Jueves 7 de mayo

  • Seguridad (Dpto. Gral. de Policía - Direc. Gral. de Institutos Penales)
  • Educación Establec. Provinciales (Esc. Provinciales Rep. 18 - Esc. Sec. Transferidas Rep. 25 - Esc. Sec. Transf. Rep. 26 - Esc. Sec. Transf. Rep. 27)
  • Administración Central
  • Defensoría del Pueblo
  • Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo
  • Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.)

Viernes 8 de mayo

  • Educación Establec. Provinciales (Esc. Provinciales Rep. 18 - Esc. Sec. Transferidas Rep. 25 - Esc. Sec. Transf. Rep. 26 - Esc. Sec. Transf. Rep. 27)
  • Comunas Rurales
  • Tribunal de Cuentas
  • Tribunal Fiscal de Apelación
  • Jubilados fuera de convenio
  • Renta vitalicia Héroes de Malvinas
  • Asignaciones ex empleados Talleres de Tafí Viejo
  • Poder Legislativo
La Tesorería de la Provincia, bajo la órbita de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción, difundió las fechas para el cobro.

Sábado 9 de mayo

  • Poder Judicial (Ctro. Jud. Concepción - Ctro. Judicial Monteros - Corte Suprema de Just. - Just. Paz Legal)
  • Ministerio Público Fiscal
  • Ministerio Pupilar y de la Defensa
  • Municipios del Interior
  • Dirección Recursos Hídricos
  • Ente Autárquico Tucumán Turismo
  • Ente Cultural de Tucumán
  • Instituto Provincial Acción Cooperativa y Mutual (I.P.A.C.Y.M.)
  • Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (S.E.P.A.P.Y.S.)
  • Instituto Desarrollo Productivo
  • Ente Infraestructura Comunitaria
  • Inst. Promoción del Azúcar y Alcohol
  • Ente Autárq. Teatro Mercedes Sosa
  • Educación Establecimientos Públicos de Gestión Privada (Privados Primarios, Secundarios, Terciarios Transferidos)

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