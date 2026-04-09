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9 de abril de 2026 - 10:42
Sociedad.

ANSES brinda un bono de más de $200.000: ¿A quienes alcanza?

En abril de 2026, la prestación por matrimonio se ubica entre las más elevadas del esquema, con un monto que asciende a $238.576.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El bono de ANSES que otorga mas de $200.000 a un grupo de beneficiarios.

El bono de ANSES que otorga mas de $200.000 a un grupo de beneficiarios.

Dentro de las prestaciones que administra la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se encuentran las llamadas Asignaciones de Pago Único (APU). A diferencia de beneficios como la Asignación Universal por Hijo (AUH) o los haberes jubilatorios, este ingreso se acredita por única vez ante la ocurrencia de un hecho familiar puntual.

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En abril de 2026, la prestación por matrimonio se ubica entre las más elevadas del esquema, con un monto que asciende a $238.576. Para más detalles, se puede consultar el sitio oficial de ANSES.

El bono de ANSES que otorga mas de $200.000 a un grupo de beneficiarios.

El "bono" por matrimonio: cómo llegar a los $238.000

La prestación que genera mayor atención es la vinculada al casamiento. Puede ser percibida por los dos miembros de la pareja siempre que ambos se desempeñen como empleados en relación de dependencia.

  • Monto individual: $119.288
  • Monto por pareja: $238.576

Para solicitarlo, basta con que el enlace matrimonial figure registrado en los sistemas de ANSES y que el Ingreso del Grupo Familiar (IGF) se mantenga dentro de los límites establecidos al momento del hecho.

El bono de ANSES que otorga mas de $200.000 a un grupo de beneficiarios.

En el país, esta ayuda puede percibirla cada uno de los esposos. A diferencia de otros programas, el organismo liquida este pago extraordinario de manera individual a ambos miembros de la pareja, siempre que estén incluidos en el SUAF, tengan empleo formal y reúnan las condiciones exigidas.

Cuándo se puede pedir el dinero

Un desacierto frecuente es pretender gestionarlo inmediatamente después del casamiento o, en el extremo opuesto, demorar el trámite más de lo debido. De acuerdo con lo que establece ANSES:

  • Período de espera: la gestión solo puede ponerse en marcha una vez transcurridos al menos 60 días desde la celebración del casamiento.
  • Límite para solicitarlo: el reclamo puede realizarse hasta dos años después de la fecha registrada en el acta. Si la boda fue en 2024 o 2025 y nunca tramitaste el beneficio, aún podés acceder al cobro actualizado vigente.
Los requisitos para acceder a un importante monto este mes, los topes de ingresos vigentes y el plazo límite para solicitarlo.

Cómo hacer el trámite, paso a paso

La gestión se realiza de manera completamente online mediante los canales oficiales del organismo:

  • Verificar que la información personal y los lazos familiares estén al día en Mi ANSES.
  • Reunir la documentación necesaria (DNI de ambos, acta de matrimonio o certificado de nacimiento).
  • Acceder al apartado “Asignaciones de Pago Único” desde el sitio web o la aplicación de ANSES.
  • Adjuntar las imágenes de los documentos y completar el envío de la solicitud.
Para abril de 2026, el pago por Matrimonio se posiciona como uno de los más altos del sistema, alcanzando los $238.576.

Una vez que el pedido es validado, el depósito se concreta habitualmente en un lapso de 30 a 60 días y se acredita de forma directa en la cuenta bancaria declarada.

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