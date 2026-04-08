Becas Progresar: fechas de cobro de abril y claves del calendario oficial

Cuándo se cobran las Becas Progresar de abril 2026.

Quienes reciben las Becas Progresar ya están en condiciones de verificar el día preciso en que cobrarán este apoyo educativo correspondiente a abril de 2026, luego de que la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) diera a conocer el cronograma de pagos del mes.

Cuándo se cobran las Becas Progresar de abril 2026 Cuándo se cobran las Becas Progresar de abril 2026. Cuál es el monto de las Becas Progresar en abril 2026 El valor a percibir no es uniforme, ya que depende de cada convocatoria y de los requisitos del programa. Es la Secretaría de Educación la que fija el cronograma, los importes y las formas de aplicación en cada caso.

Durante abril, el total asignado por las Becas Progresar asciende a $35.000. Sin embargo, ese monto completo solo corresponde a una de las líneas, dado que en las demás se descuenta un porcentaje que se abona al finalizar el año, una vez que el estudiante demuestra la cursada regular. Por este motivo, en estos casos se depositan $28.000 en la cuenta del beneficiario.

Becas Progresar. La ANSES confirmó la continuidad de las Becas Progresar para el ciclo lectivo 2026. Se trata de un apoyo económico educativo que se transfiere de manera directa a cada estudiante y que está condicionado al cumplimiento de la asistencia, al avance en los objetivos académicos y a la participación en actividades formativas complementarias.

Cuáles son las fechas de inscripción según la línea del programa La primera inscripción de 2026 para Progresar Obligatorio estará habilitada desde el 27 de marzo hasta el 24 de abril. Este beneficio está dirigido a alumnos que estén transitando el nivel secundario. En el caso de Progresar Superior, el período de inscripción comenzará el 6 de abril y se extenderá hasta el 30 de ese mes, destinado a quienes cursan estudios terciarios, universitarios o la carrera de Enfermería. Por su parte, la línea de Formación Profesional abrirá su convocatoria el 27 de abril y permanecerá disponible hasta el 27 de noviembre. Becas Progresar Becas Progresar. Cómo tramitar las Becas Progresar 2026 El registro se lleva a cabo de forma digital a través de la plataforma Progresar . En el caso de quienes acceden por primera vez , deberán generar una cuenta con sus datos .

se lleva a cabo de forma a través de la . En el caso de quienes acceden por , deberán generar una con sus . Luego, corresponde elegir la línea de beca adecuada e iniciar sesión con el usuario y la clave . Por último, hay que completar el formulario requerido , que se organiza en tres instancias : información personal , cuestionario y datos vinculados a la trayectoria educativa .

e iniciar con el y la . Por último, hay que completar el , que se organiza en tres : , y . Para avanzar en una etapa del trámite será imprescindible contar con un registro previo en la aplicación Mi Argentina .

será imprescindible contar con un en la aplicación . Una vez finalizada la carga de datos , el interesado deberá aguardar la difusión de los resultados de su postulación .

, el deberá aguardar la de su . Además, podrá verificar el estado del pedido directamente desde la plataforma y seguir allí mismo las notificaciones oficiales vinculadas al proceso. Quiénes pueden inscribirse en las Becas Progresar. A quiénes están destinadas las Becas Progresar Quienes deseen postularse a las Becas Progresar deben cumplir con determinadas condiciones establecidas en el sitio oficial: Es necesario acreditar nacionalidad y residencia en la Argentina . Esto implica ser argentino nativo , por opción o naturalización , o bien extranjero con un mínimo de dos años de permanencia legal en el país. Además, resulta indispensable poseer Documento Nacional de Identidad (DNI) .

y . Esto implica ser , por o , o bien con un mínimo de en el país. Además, resulta indispensable poseer . También se exige tener condición de alumno regular , es decir, estar matriculado y cursando en una institución educativa reconocida .

, es decir, estar y cursando en una . Se requiere tener entre 14 y 16 años de edad. Sin embargo, para quienes tengan hijos menores de 18 años y formen parte de hogares monoparentales, el tope etario se extiende hasta los 35. En tanto, en el caso de integrantes de pueblos originarios, personas trans, con discapacidad, refugiadas o afrodescendientes/afroargentinas, no se establece un límite de edad. anses-becas-progresar1jpg.jpg En cuanto a la situación económica, los ingresos del postulante y de su grupo familiar no pueden exceder el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

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