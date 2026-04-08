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8 de abril de 2026 - 10:03
Sociedad.

Radio Fiesta: la radio más alegre del norte argentino, celebra 24 años al aire

Con 24 años de historia, Radio Fiesta sigue acompañando a los jujeños con música, alegría y cercanía.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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Con 24 años de historia, Radio Fiesta sigue acompañando a los jujeños con música, alegría y cercanía.

Con 24 años de historia, Radio Fiesta sigue acompañando a los jujeños con música, alegría y cercanía.

Este 8 de abril, Radio Fiesta FM 91.7 celebra 24 años al aire, consolidada como una de las emisoras más reconocidas de Jujuy y como una referencia de la movida tropical en la provincia. La radio inició sus actividades en 2002, y con el paso del tiempo se transformó en un clásico para miles de oyentes.

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Con una identidad marcada por la música, la alegría y la cercanía con la gente, Radio Fiesta se convirtió en una presencia cotidiana en hogares, comercios, autos y reuniones familiares. Su crecimiento la posicionó como una de las voces más populares del segmento tropical en Jujuy y en buena parte del norte argentino.

“Que se entere Jujuy que Radio Fiesta de está de aniversario” comenzaba diciendo Fabiana Tolaba, una de las voces más reconocidas de la 91.7 FM y la movida tropical de la provincia.

“Que se entere Jujuy que Radio Fiesta de está de aniversario" “Que se entere Jujuy que Radio Fiesta de está de aniversario"

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Una radio que marcó un estilo

Desde sus comienzos, Radio Fiesta apostó a una programación ligada de lleno a la música tropical, en una etapa en la que ese formato todavía generaba dudas sobre su recepción en la provincia. Con el tiempo, esa propuesta no solo encontró su público, sino que construyó una audiencia fiel que la acompañó año tras año.

“Lo que más nos sorprenden son los oyentes. Nos sorprenden año a año, como se van sumando las familias y como se identifican con la movida tropical”

Tenemos una programación completa y se vienen a la memoria muchos recuerdos. Hoy es un día de recuerdos, de momentos y de mucha alegría y regalos. Queremos devolverle a la gente lo que ellos nos dan día a día. (…) no solo es un día sino que será todo el mes” finalizaba contando Faby Tolaba de Radio Fiesta.

"Nos sorprenden año a año, como se van sumando las familias y como se identifican con la movida tropical” "Nos sorprenden año a año, como se van sumando las familias y como se identifican con la movida tropical”

24 años de compañía y cercanía

A lo largo de estas más de dos décadas, la emisora no solo se sostuvo desde la música, sino también desde la cercanía con la gente. En distintas etapas, Radio Fiesta fue sumando transmisiones especiales, sorteos, campañas solidarias y propuestas pensadas para interactuar cada vez más con su audiencia.

Esa evolución también se reflejó en su forma de comunicar. En notas anteriores, referentes históricos de la radio remarcaron cómo el medio fue cambiando con los años, incorporando nuevas maneras de llegar al público sin perder la esencia festiva que la caracteriza.

Con el tiempo, el medio se posicionó como la Radio líder del segmento Tropical en la Provincia de Jujuy, las últimas investigaciones realizadas se ubican en el primer lugar.

Radio Fiesta propone un formato de radio para toda la familia y con una fuerte orientación informativa. Los ritmos que principalmente se ponen al aire son: cumbia local y nacional, cuarteto, floklore, tinkus, pimpim, saya, entre otros.

Otro de los puntos fuertes de Radio Fiesta tiene que ver con la inversión permanente para mejorar. En la estación transmisora cuentan con equipamiento de última tecnología y gracias a ello ofrecen un sonido perfecto y una cobertura del 70% de la provincia de Jujuy.

Radio Fiesta: programación
Con 24 años de historia, Radio Fiesta sigue acompañando a los jujeños con música, alegría y cercanía.

Con 24 años de historia, Radio Fiesta sigue acompañando a los jujeños con música, alegría y cercanía.

Un clásico de la radio jujeña

Hoy, a 24 años de su nacimiento, Radio Fiesta mantiene un lugar fuerte dentro del mapa de medios de Jujuy. Su presencia en la radiofonía local forma parte de una identidad que combina entretenimiento, música popular y una conexión directa con la gente.

El aniversario encuentra a la emisora celebrando una historia construida al aire, con una marca que supo instalarse y sostenerse con el paso del tiempo. La “radio más alegre del norte argentino” llega a un nuevo cumpleaños convertida en parte del día a día de miles de jujeños.

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