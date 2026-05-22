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22 de mayo de 2026 - 20:40
Lesión.

El Dibu Martínez se perderá dos partidos de la Selección Argentina

El arquero de la Selección Argentina sufrió una pequeña fractura en un dedo de la mano y estará varias semanas afuera de las canchas.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
El arquero de la Scaloneta.

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La noticia se conoció después de la consagración de Aston Villa en la Europa League. El propio Dibu había generado preocupación tras revelar: “Me rompí el dedo en la entrada en calor”. Más tarde se confirmó que se trata de una “fractura chica”, producida antes de la final ante Friburgo, cuando pidió un vendaje especial en pleno campo de juego.

Qué partidos se pierde

Dibu Martínez fue nominado al mejor arquero del mundo en el premio Balón de Oro 2025.
Dibu Martínez, arquero de la Selección Argentina.

Dibu Martínez, arquero de la Selección Argentina.

Con este diagnóstico, Martínez no podrá jugar los amistosos que la Selección disputará ante Honduras e Islandia en Estados Unidos. El primero será el sábado 6 de junio en Texas y el segundo el martes 9 en Alabama.

Su ausencia podría abrirle la puerta a Gerónimo Rulli para sumar minutos y mostrarse como alternativa en el arco argentino, en la antesala de la Copa del Mundo.

La tranquilidad: llegaría al Mundial

Más allá del impacto inicial, la información conocida llevó alivio puertas adentro en la Selección. Según trascendió, el Dibu apunta a estar disponible para el primer partido de Argentina en el Mundial 2026, previsto para el martes 16 de junio ante Argelia.

Luego, la Albiceleste enfrentará a Austria el lunes 22 y cerrará la fase de grupos ante Jordania el sábado 27 de junio.

Una pieza clave para Scaloni

Martínez es uno de los grandes símbolos del ciclo de Lionel Scaloni. Desde su debut en junio de 2021, se adueñó del arco argentino y fue determinante en la Copa América 2021 y en el Mundial de Qatar 2022. En total, suma 59 partidos con la Selección, 41 vallas invictas, 44 triunfos, 10 empates y apenas 5 derrotas.

Embed - Atilio Cachizumba, kinesiólogo- la lesión del Dibu Martínez

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