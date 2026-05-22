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22 de mayo de 2026 - 07:12
Visita.

"El Papa me dijo que tenía ganas de venir a Argentina", dijo el obispo César Daniel Fernández

El obispo Daniel Fernández aseguró que el Papa le expresó el año pasado sus ganas de venir a la Argentina y dejó abierta la posibilidad de una visita antes de fin de año.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Obispo de Jujuy, monseñor César Daniel Fernández.

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Fernández explicó que una eventual visita todavía depende de distintos factores, entre ellos la situación política en Perú, ya que el viaje podría incluir ese destino antes de llegar a la Argentina. “Está muy pendiente la situación de Perú, porque iría a Perú, venir acá”, detalló. Y agregó: “Si eso va en paz, a lo mejor antes del fin de año tenemos una sorpresa”.

Expectativa por una posible visita

Consultado sobre los tiempos, el obispo señaló que una eventual visita en octubre o noviembre debería definirse en los próximos meses, ya que este tipo de viajes requieren una preparación previa importante. “Si es para noviembre será junio, julio que se pueda definir porque necesita unos cuantos meses de preparación”, indicó.

De todos modos, evitó dar certezas y dejó todo en el plano de la esperanza: “Ojalá, Dios quiera”.

León XIV llegará a Yaundé, la capital, el miércoles, después de una parada en Argelia.
El obispo César Daniel Fernández habló del papa León XIV.

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Lanzamiento de la colecta de Cáritas

La entrevista se dio en el marco del lanzamiento de la colecta anual de Cáritas en Jujuy. Fernández recordó que este año la campaña coincide con el 70° aniversario de la creación de Cáritas en Argentina y que el lema elegido es “70 años animando la esperanza”.

La colecta se realizará el primer fin de semana de junio, el sábado 7 y domingo 8, en capillas, parroquias, colegios y también en la calle. Según explicó, habrá voluntarios identificados con pecheras y alcancías para recibir la colaboración de la comunidad.

“Todo lo poquito que sea para nosotros es importante”

El monseñor remarcó además que la ayuda es clave para sostener la asistencia a familias en situación de vulnerabilidad. Contó que el año pasado la colecta dejó unos 36 millones de pesos entre todas las diócesis, monto que luego se divide entre el nivel nacional, diocesano y parroquial.

En ese sentido, llamó a la solidaridad de los jujeños. “Todo lo poquito que sea para nosotros es importante”, expresó. Y sumó: “Tenemos que mirar un poquito al que tenemos al lado, no para criticarlo, sino mirar su necesidad y ver qué podemos hacer por él”.

Embed - OBISPO CÉSAR DANIEL FERNÁNDEZ

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