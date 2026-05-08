Hoy, el papa León XIV cumple un año de pontificado

El papa León XIV cumple este viernes su primer año como máxima autoridad de la Iglesia católica, en un contexto internacional atravesado por guerras, crisis humanitarias y tensiones diplomáticas. En este escenario, el pontífice fue ganando protagonismo y consolidó un perfil cada vez más firme frente a los principales conflictos del mundo.

Política. El papa León XIV le respondió a Donald Trump en medio de la tensión por Irán

Nacido en Estados Unidos y elegido el 8 de mayo de 2025, León XIV sorprendió en su momento porque no aparecía entre los candidatos más firmes del cónclave. Sin embargo, con el correr de los meses dejó atrás el bajo perfil inicial y empezó a mostrarse como una voz fuerte dentro y fuera del Vaticano.

Durante este primer año, León XIV pasó de una etapa más cautelosa a una presencia mucho más activa en la agenda global. En las próximas semanas publicará su primer gran documento doctrinal y además tiene prevista una gira de una semana por España durante junio. A eso se suman cinco viajes programados dentro de Italia antes de julio.

Ese despliegue refleja un cambio de tono y una decisión clara de fortalecer el rol internacional del Vaticano en medio de un escenario mundial cada vez más inestable.

León XIV llegará a Yaundé, la capital, el miércoles, después de una parada en Argelia. Papa León XIV.

Las críticas a la guerra y los cruces con Trump

Uno de los momentos más fuertes de este proceso se dio durante su reciente gira por cuatro países africanos, donde cuestionó con dureza los conflictos armados, el autoritarismo y el accionar de las grandes potencias. Allí denunció que “los caprichos de los más ricos del mundo” ponen en riesgo la paz global y acusó a potencias “neocoloniales” de vulnerar el derecho internacional. También afirmó que el mundo está “siendo devastado por un puñado de tiranos”.

Estas declaraciones generaron malestar en la Casa Blanca. Después de que el Papa criticara la guerra impulsada por Estados Unidos e Israel contra Irán, Donald Trump respondió con ataques en redes sociales y lo calificó de “débil” y “terrible”.

De sucesor de Francisco a líder con perfil propio

Antes de llegar al Vaticano, Robert Prevost desarrolló gran parte de su carrera religiosa en Perú, donde trabajó durante décadas como misionero y obispo. Recién en 2023 asumió un cargo de relevancia dentro de la estructura vaticana.

Si bien mantuvo varias líneas del legado de Francisco, en los últimos meses comenzó a construir una identidad propia, más enfocada en la geopolítica y en las consecuencias sociales de los conflictos internacionales. Dentro de la Iglesia ya lo ven como una figura central frente a la crisis global. El cardenal de Washington, Robert McElroy, aseguró que León XIV “se convirtió en la voz singular y clara de nuestra comunidad global sobre la necesidad de la paz y la salvaguarda de la dignidad humana”.