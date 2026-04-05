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5 de abril de 2026 - 09:43
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Primera Pascua del Papa León XIV: fuerte mensaje por el conflicto en Medio Oriente

El papa León XIV encabeza la misa en el Vaticano y alerta sobre la indiferencia ante las guerras en un mensaje con impacto mundial

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Primera Pascua del Papa León XIV: fuerte mensaje por el conflicto en Medio Oriente

Primera Pascua del Papa León XIV: fuerte mensaje por el conflicto en Medio Oriente

El papa León XIV celebra este Domingo de Pascua su primera misa como jefe de la Iglesia Católica en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano. Ante miles de fieles, el pontífice emite un mensaje centrado en la paz y advierte sobre el avance de la violencia en distintos puntos del mundo.

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La ceremonia se desarrolla al aire libre, con una gran convocatoria. Desde el altar principal, el papa dirige su bendición pascual y plantea una preocupación global por los conflictos armados y sus consecuencias.

Un mensaje directo sobre la violencia

Durante su intervención, León XIV pone el foco en la naturalización de la violencia. Señala que la sociedad se acostumbra a escenarios marcados por la guerra y el sufrimiento.

El pontífice expresa que existe una creciente indiferencia frente a la muerte de miles de personas y frente a las secuelas que dejan los conflictos. En ese contexto, insiste en la necesidad de tomar una posición activa.

Llamado a elegir la paz

En su primera Pascua como papa, León XIV convoca a los fieles a “elegir la paz”. El mensaje se da en medio de un escenario internacional atravesado por tensiones, especialmente en Medio Oriente.

Aunque no menciona países de forma puntual, el discurso alude a conflictos actuales y al impacto que generan a nivel global. El papa plantea la necesidad de sostener un mensaje de esperanza frente a la violencia.

Críticas a la desigualdad y la injusticia

El pontífice también hace referencia a otras formas de violencia. Enumera situaciones vinculadas a la injusticia social, la opresión de los sectores más vulnerables y la falta de atención hacia quienes más lo necesitan.

Además, menciona el impacto del egoísmo y de los intereses económicos en los conflictos. Señala que estas problemáticas afectan de manera directa a millones de personas en todo el mundo.

Una ceremonia con fuerte simbolismo

La misa se realiza en la Plaza de San Pedro, uno de los espacios más emblemáticos del Vaticano. El altar se presenta rodeado de flores blancas, en una puesta que refuerza el mensaje de esperanza propio de la Pascua.

Miles de fieles participan de la celebración, que se posiciona como uno de los eventos más importantes del calendario cristiano. La imagen del papa frente a la multitud marca el inicio de su liderazgo en una fecha clave.

Convocatoria a una vigilia por la paz

En el cierre de su mensaje, León XIV anuncia la realización de una vigilia de oración por la paz. La actividad se programa para el sábado 11 de abril en la Basílica de San Pedro.

La convocatoria apunta a reunir a fieles en un gesto colectivo frente a los conflictos bélicos. El papa plantea esta iniciativa como una respuesta espiritual ante el escenario actual.

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