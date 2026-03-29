Domingo de Ramos: el papa León XIV pidió paz mundial, condenó la guerra y recordó a Francisco

En el inicio de la Semana Santa, el papa León XIV encabezó la misa de Domingo de Ramos en el Vaticano con un fuerte mensaje dirigido a la comunidad internacional: el llamado urgente a la paz en medio de los conflictos armados, especialmente en Medio Oriente.

Ante una multitud de fieles reunidos en la Plaza de San Pedro, el Sumo Pontífice pronunció una homilía centrada en la reconciliación y en el rechazo a cualquier forma de violencia justificada en nombre de la religión. “Depongan las armas, recuerden que son hermanos” , expresó con firmeza, en una plaza colmada de ramos de olivo, símbolo de paz.

La ceremonia marcó el inicio del período más importante para la Iglesia católica, en un contexto internacional atravesado por tensiones geopolíticas. En ese marco, León XIV hizo especial hincapié en el conflicto en Medio Oriente, que ya lleva semanas de enfrentamientos.

El Papa manifestó su preocupación por la situación de los cristianos en la región, muchos de los cuales no pueden celebrar plenamente los ritos de Semana Santa. “Estamos cerca con nuestra oración de quienes sufren esta guerra atroz” , sostuvo.

Sus palabras se dieron en paralelo a denuncias desde Jerusalén, donde el Patriarcado Latino informó que fuerzas de seguridad israelíes habrían impedido la celebración de la misa de Domingo de Ramos en la iglesia del Santo Sepulcro, uno de los sitios más sagrados del cristianismo.

Durante su mensaje, León XIV fue contundente al afirmar que ninguna fe puede ser utilizada para justificar la guerra. Señaló que Dios rechaza las oraciones de quienes promueven la violencia y recordó que Jesús es “rey de la paz”, cuyo ejemplo fue el de la no violencia incluso ante la muerte.

Homenaje a Francisco

En otro tramo de la jornada, el pontífice rindió homenaje a su predecesor, el Papa Francisco, al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento. Recordó especialmente su última aparición pública en la Plaza de San Pedro y destacó su legado de cercanía con los sectores más vulnerables.

Francisco murió el 24 de abril del año pasado a los 88 años, tras 12 años de pontificado marcados por una fuerte impronta social y pastoral.

En cuanto a la agenda litúrgica, esta será la primera Semana Santa completa de León XIV como Papa, y ya introdujo algunos cambios. Entre ellos, se destaca el regreso de la misa del Jueves Santo a la Basílica de San Juan de Letrán, retomando una tradición anterior al pontificado de Francisco, quien solía celebrar este rito en contextos más vulnerables como cárceles o centros de refugiados.

Sin embargo, se mantendrán celebraciones emblemáticas como el Vía Crucis en el Coliseo de Roma, uno de los eventos más convocantes de la Semana Santa.

El papa Francisco falleció el pasado 21 de abril de 2025.

Crisis humanitarias

Finalmente, durante el rezo del Ángelus, León XIV amplió su mensaje a otras crisis humanitarias, con una mención especial a los migrantes fallecidos en el mar, particularmente frente a las costas de Creta. “La tierra, el cielo y el mar han sido creados para la vida y para la paz”, expresó.

El Papa concluyó con un llamado a los líderes del mundo a construir caminos concretos de reconciliación, en una semana clave que culminará con la celebración de la Pascua y la tradicional bendición Urbi et Orbi.