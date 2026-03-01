El papa León XIV sobre la violencia en Medio Oriente: "Paren la espiral antes de un abismo irreparable"

El León XIV se refirió este domingo al recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente y pidió a las partes involucradas que detengan la “espiral de violencia” tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior respuesta militar iraní en la región.

Durante el rezo del Ángelus, ante miles de fieles reunidos en la Plaza de San Pedro, el Sumo Pontífice advirtió sobre el riesgo de una tragedia de gran magnitud. “Ante la posibilidad de una tragedia de enormes proporciones, pido a las partes implicadas que asuman su responsabilidad moral y paren la espiral de violencia antes de que se convierta en un abismo irreparable”, expresó.

El Papa subrayó que “la estabilidad y la paz no se construyen con amenazas recíprocas ni con armas, que siembran destrucción, sufrimiento y muerte”, sino que solo pueden alcanzarse “con un diálogo razonable, sincero y responsable”.

En el tramo final de su mensaje, León XIV instó a que “la diplomacia recupere su papel” y llamó a retomar de manera urgente el diálogo entre Afganistán y Pakistán, tras varios días de enfrentamientos entre ambos países.

image

Escalada de violencia en la región

En las últimas horas, la tensión en Medio Oriente se intensificó de manera dramática. Tras bombardeos sobre objetivos estratégicos en Teherán, Irán lanzó ataques con misiles contra distintas ciudades de Israel, provocando al menos siete muertos, según confirmó el servicio de emergencia israelí.

Ocho de las víctimas fatales residían en Beit Shamesh y una en Tel Aviv. Además, varios misiles impactaron en Tel Aviv y Haifa. En la zona de Bet Shemesh, los socorristas confirmaron la muerte de seis personas, informó Magen David Adom, el equivalente israelí de la Cruz Roja.

En Tel Aviv, una mujer filipina de 40 años murió tras el impacto de un misil en un edificio donde trabajaba como cuidadora de una persona mayor.

Irán promete represalias

Por su parte, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, aseguró que vengará la muerte del ayatolá Alí Jamenei, ocurrida durante los ataques estadounidenses e israelíes.

“La República Islámica de Irán considera su deber y derecho legítimo vengar a los autores e instigadores de este crimen histórico”, afirmó Pezeshkian en un comunicado difundido por la televisión estatal.

El mandatario describió lo ocurrido como “la mayor prueba que enfrenta hoy el mundo islámico” y justificó las represalias adoptadas por Irán, que incluyeron ataques contra países aliados de Estados Unidos en la región donde la potencia occidental mantiene bases militares.

En este contexto de máxima tensión, el llamado del papa León XIV apunta a frenar una escalada que amenaza con desestabilizar aún más a Medio Oriente y provocar consecuencias imprevisibles a nivel global.