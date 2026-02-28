Nivel de seguridad alto en Argentina tras ataques de Estados Unidos a Irán

El Gobierno nacional decidió elevar el nivel de seguridad a “alto” en todo el territorio argentino tras la operación militar lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán. La medida implica refuerzos preventivos en infraestructura crítica, embajadas y en la comunidad judía, ante el riesgo de posibles derivaciones internacionales. El nivel de seguridad se aplica de manera inmediata.

Desde Casa Rosada informaron que la disposición alcanza a todos los “objetivos sensibles”, incluyendo representaciones diplomáticas extranjeras y puntos estratégicos. Además, se activó un protocolo especial en las fronteras con mayores controles de ingreso y egreso.

El comunicado oficial detalló que el Sistema de Inteligencia Nacional realizará un monitoreo permanente de la situación internacional en coordinación con agencias extranjeras. La intención es detectar posibles amenazas contra la seguridad nacional de forma anticipada.

También se dispuso el fortalecimiento de la custodia en embajadas y sedes diplomáticas, en un contexto de fuerte tensión en Medio Oriente. La Argentina mantiene un alineamiento geopolítico con Estados Unidos e Israel, países que encabezaron la ofensiva contra objetivos iraníes.

image

El Ministerio de Seguridad, junto con la Dirección Nacional de Migraciones y las Fuerzas Federales, implementará mayores controles en pasos fronterizos y zonas consideradas estratégicas. El objetivo es reforzar la trazabilidad de movimientos transfronterizos y revisar alertas tempranas.

En paralelo, la Embajada Argentina en Israel recomendó a los ciudadanos seguir las instrucciones de seguridad locales ante eventuales represalias. Días atrás, Cancillería había emitido advertencias a los argentinos que residen o viajan en la región.

Para conocer el contexto completo del conflicto internacional y el impacto que puede tener en Argentina, podés leer nuestro minuto a minuto la escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán y sus consecuencias globales.

image

La decisión del Ejecutivo se produce luego de que Estados Unidos confirmara su participación en la ofensiva y advirtiera al régimen iraní sobre posibles nuevas acciones. Mientras tanto, el espacio aéreo permanece cerrado en varios países de la región y crece la preocupación por una escalada mayor.

El Gobierno aseguró que las medidas son preventivas y que buscan “garantizar la integridad, la vida y la libertad” de los habitantes del país ante un escenario internacional incierto.