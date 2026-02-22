Estados Unidos reaccionó a la muerte de "El Mencho"

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, generó repercusiones inmediatas fuera de México. El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, fue uno de los primeros funcionarios extranjeros en pronunciarse tras el operativo realizado en Tapalpa, Jalisco, donde el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación perdió la vida.

Violencia en México tras la muerte de "El Mencho": hay incendios y bloqueos

A través de su cuenta en la red social X, Landau describió el hecho como un acontecimiento de alcance internacional. Señaló que la caída del jefe narco impacta en México, Estados Unidos, América Latina y el mundo.

En su primer mensaje sostuvo que las fuerzas de seguridad mexicanas dieron de baja a uno de los capos más buscados y cerró su publicación con un reconocimiento a las autoridades mexicanas.

Minutos después, el funcionario estadounidense publicó un segundo mensaje. Allí expresó preocupación por los episodios de violencia registrados en varios estados mexicanos tras la muerte del capo.

Indicó que la reacción del crimen organizado no resultaba sorpresiva y llamó a mantener firmeza frente a esos hechos. El mensaje incluyó una frase de respaldo dirigida a la sociedad mexicana.

La secuencia de publicaciones reflejó la atención que Washington otorga a los movimientos del narcotráfico en territorio mexicano, en especial cuando se trata de figuras señaladas por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) como objetivos prioritarios.

Detalles del operativo en Tapalpa

El Ejército mexicano informó que Oseguera Cervantes resultó herido durante un enfrentamiento con fuerzas militares en Tapalpa, Jalisco. Según el comunicado oficial, murió mientras era trasladado por vía aérea hacia la Ciudad de México.

La institución castrense precisó que el operativo contó con trabajos de inteligencia militar central y con información complementaria proporcionada por autoridades estadounidenses.

En el intercambio armado murieron siete presuntos integrantes del grupo criminal y tres militares sufrieron heridas. Además, dos miembros del CJNG quedaron detenidos.

Armamento incautado y bloqueos

Durante la operación, las fuerzas federales incautaron diverso armamento. Entre los elementos decomisados figuraron lanzacohetes con capacidad para derribar aeronaves y destruir vehículos blindados.

Horas antes del anuncio oficial, sujetos armados bloquearon rutas en distintos puntos de Jalisco mediante la quema de automóviles y camiones. Los cortes de circulación se extendieron también al estado de Michoacán, donde la organización mantiene presencia.

Autoridades locales recomendaron a la población permanecer en sus hogares mientras se desplegaban operativos de seguridad. Jalisco será una de las sedes del Mundial de Fútbol de 2026.7

Mencho

Antecedentes y vínculo con autoridades mexicanas

El Cártel Jalisco Nueva Generación surgió en 2009 y, de acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se consolidó como una de las estructuras criminales más violentas del país. Washington lo designó como organización terrorista y lo acusa de tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo.

Oseguera Cervantes mantuvo antecedentes de confrontación directa con autoridades mexicanas. El 20 de junio de 2020 ordenó un ataque armado contra Omar García Harfuch en calles de la Ciudad de México. El entonces funcionario resultó herido y tres personas murieron, entre ellas dos escoltas.

El episodio marcó uno de los atentados más resonantes contra un alto cargo de seguridad en la capital mexicana y expuso el nivel de confrontación entre el CJNG y el Estado.