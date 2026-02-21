Donald Trump eleva al 15% los aranceles globales tras el fallo de la Corte Suprema

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que aumentará el arancel global del 10% al 15% “con efecto inmediato”, luego del revés que la Corte Suprema de Estados Unidos le propinó a su política comercial.

“Como presidente de los Estados Unidos de América, aumentaré, con efecto inmediato, los aranceles globales del 10% (...) al nivel totalmente autorizado y legal del 15%”, escribió el mandatario en su red Truth Social.

La decisión se produce apenas horas después de que el máximo tribunal limitara la facultad del Ejecutivo para imponer gravámenes de manera unilateral bajo la legislación invocada previamente por Trump.

La Corte Suprema, por seis votos contra tres, determinó que la ley de 1977 utilizada por la administración Trump no habilita al presidente a fijar tarifas globales sin la intervención del Congreso. El presidente del tribunal, John Roberts, sostuvo que la normativa “no hace referencia a aranceles ni gravámenes”, acotando así el margen de acción del Ejecutivo en materia comercial.

El fallo afecta la tarifa base del 10% sobre importaciones extranjeras y los denominados aranceles “recíprocos” a socios clave. También impacta en gravámenes adicionales del 25% aplicados a México y Canadá —en el marco de presiones por el tráfico de drogas— y tasas de hasta el 50% sobre Brasil e India.

Entre los magistrados que votaron contra la postura presidencial figuran dos nominados por el propio Trump, mientras que Brett Kavanaugh fue el único juez designado por él que respaldó su posición.

La estrategia legal de Trump

Tras el fallo, Trump apeló a la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que autoriza al presidente a imponer aranceles de hasta un 15% por un máximo de 150 días. Basado en esa norma, firmó el nuevo arancel global del 15% sobre las importaciones de todos los países.

En conferencia de prensa, el mandatario criticó duramente al tribunal y aseguró que la decisión lo deja “más poderoso”, al tiempo que anticipó que explorará nuevas alternativas legales para sostener su política comercial.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, estimó que el nuevo mecanismo generará ingresos arancelarios “prácticamente sin cambios” hacia 2026.

Impacto económico y posibles reembolsos

Un análisis de la Universidad de Pensilvania proyectó que la decisión judicial podría derivar en reembolsos de hasta 175.000 millones de dólares para empresas afectadas, aunque el fallo no abordó este punto y se prevé una prolongada litigación.

Por su parte, la Universidad de Yale calculó que el consumidor estadounidense enfrentará una tasa efectiva de aranceles del 9,1%, la más alta desde 1946 —con excepción del año 2025—.

En el ámbito empresarial, la National Retail Federation celebró el fallo por aportar “certeza” al sector. En contraste, la senadora Elizabeth Warren advirtió que no existe un mecanismo claro para la devolución de los aranceles pagados por consumidores y pequeñas empresas. El gobernador de California, Gavin Newsom, reclamó la restitución íntegra de los fondos cobrados de manera ilegal.

Wall Street registró una suba moderada tras el anuncio, en un contexto donde el fallo era ampliamente anticipado por los mercados.

Reacciones internacionales

En el plano internacional, Canadá calificó los aranceles como “injustificados” y anticipó tensiones en la relación bilateral. La Unión Europea y Reino Unido informaron que analizarán el alcance del fallo y sus implicancias.

El presidente francés, Emmanuel Macron, expresó su satisfacción por la actuación de los contrapoderes en Estados Unidos. Durante la inauguración del Salón de la Agricultura de París, celebró el funcionamiento institucional de la democracia estadounidense, aunque se mostró prudente sobre las consecuencias prácticas del dictamen.

“Vamos a analizar exactamente las consecuencias, lo que se puede hacer, y nos adaptaremos”, afirmó.

En Asia, Japón aseguró que la invalidación de los gravámenes no afectará las inversiones pactadas en el acuerdo comercial firmado en julio con Washington. Corea del Sur confirmó que su entendimiento con Estados Unidos continúa vigente, mientras que Taiwán y Hong Kong anticiparon un impacto limitado del nuevo esquema arancelario.

Indonesia y Malasia, por su parte, señalaron que mantendrán el diálogo con Washington y reforzarán la diversificación de sus vínculos comerciales en un contexto global marcado por la incertidumbre.

Un frente comercial aún abierto

El Ejecutivo estadounidense todavía no publicó el texto completo de la orden ni detalló los mecanismos de control y eventual prórroga de los nuevos aranceles.

Con la decisión judicial como telón de fondo y nuevas herramientas legales en juego, la política comercial de Trump abre una nueva etapa de tensión institucional y negociaciones internacionales, cuyos efectos económicos y diplomáticos aún están por definirse.