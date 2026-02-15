Donald Trump exigió el desarme "total e inmediato" de Hamás

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , reclamó este domingo 15 de febrero el “desarme total e inmediato” de Hamás y vinculó ese pedido a un plan de posguerra para Gaza, mientras anunció que la llamada “Junta de Paz” comprometió US$ 5000 millones para la reconstrucción del territorio palestino.

“ Muy importante, Hamás tiene que cumplir con su compromiso de desmilitarización total e inmediata ”, escribió Trump en su red Truth Social.

El desarme figura como un punto central de la segunda fase del alto el fuego negociado por Estados Unidos y sellado en octubre, tras la guerra desatada por el ataque de Hamás contra Israel en octubre de 2023.

Naciones Unidas aprobó el plan en noviembre y la segunda fase prevé un retiro gradual de fuerzas israelíes y el despliegue de una fuerza internacional de estabilización para garantizar seguridad, además del objetivo de desarme de Hamás.

En ese marco, Hamás sostuvo en distintas oportunidades que el desarme es una “línea roja”, aunque dejó abierta la posibilidad de entregar armas a una futura autoridad palestina, de acuerdo con el mismo reporte.

Gaza Un campamento palestino conformado por decenas de tiendas en Gaza (Foto: REUTERS/Mahmoud Issa)

Los US$ 5000 millones y la reunión del jueves

Trump afirmó que los US$ 5000 millones se anunciarán formalmente en una reunión del organismo prevista para el jueves 19 de febrero en Washington, y agregó que los países miembros también “comprometieron” personal para una fuerza de estabilización y una policía local.

Medias internacionales informaron que la “Junta de Paz” incluye a Argentina y que, según lo citado por AFP, se solicitó un aporte para acceder a membresías permanentes; además, la invitación al presidente ruso Vladimir Putin generó críticas y algunos aliados expresaron dudas.

Por su parte, Reuters y AP añadieron que el grupo reúne a más de 20 países y que la reunión se hará en el Instituto de Paz que fue rebautizado con el nombre del mandatario; también señalaron que varios aliados tradicionales de EE. UU. se mostraron cautos frente a la iniciativa.