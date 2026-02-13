Descubren en Indonesia la pitón más larga del mundo y sorprende a la comunidad científica.

Una serpiente pitón reticulada hallada en la zona de Maros , en la isla indonesia de Sulawesi , fue reconocida por Guinness World Records como la ejemplar salvaje de mayor longitud registrada oficialmente . La hembra, bautizada como Ibu Baron , llegó a medir 7,22 metros , según la verificación realizada el 18 de enero y ratificada por la prestigiosa organización .

Su tamaño es impresionante: al estirarla, llega a cubrir el ancho completo de un arco de fútbol reglamentario . La medición oficial se realizó con una cinta especializada y bajo la supervisión de expertos conservacionistas y técnicos .

Aunque bajo sedación la pitón podría haber mostrado una longitud aún mayor , Guinness World Records únicamente reconoce los registros tomados con los animales en su estado natural , evitando cualquier riesgo innecesario .

La pitón reticulada Ibu Baron fue reconocida como la serpiente silvestre más larga del mundo con 7,22 metros de longitud en Indonesia.

La captura y el registro de Ibu Baron fueron coordinados por el conservacionista local Budi Purwanto , con apoyo del guía especializado en fauna y cuidador de serpientes Diaz Nugraha , y del explorador y fotógrafo de naturaleza Radu Frentiu .

Los tres especialistas actuaron luego de recibir avisos sobre la aparición de una pitón extraordinariamente grande en la región a fines de 2025. Purwanto tomó la iniciativa para asegurar el bienestar del reptil, mientras que Nugraha y Frentiu se trasladaron específicamente para certificar la longitud y realizar la documentación científica.

El registro oficial de Ibu Baron en Sulawesi contó con la colaboración de expertos en conservación, manejo de reptiles y fotografía de naturaleza.

Al momento de la medición, Ibu Baron registró un peso de 96,5 kilos, determinado con una balanza adaptada para objetos de gran tamaño, como las que normalmente se utilizan para medir arroz a granel.

De acuerdo con los expertos, la serpiente no había ingerido recientemente una cantidad significativa de alimento natural, lo que sugiere que su peso podría superar los 100 kilos después de una comida abundante.

En la actualidad, Ibu Baron se encuentra bajo la supervisión de Purwanto en un espacio especialmente acondicionado, donde convive con otras serpientes rescatadas. Este cuidado garantiza tanto la seguridad de los reptiles como la protección de las personas que habitan en los alrededores.

Amenazas, riesgos y preservación

En el sudeste asiático, la convivencia entre las comunidades humanas y las serpientes de gran tamaño tiene raíces profundas en la historia de la región. Individuos de dimensiones excepcionales, como Ibu Baron, suelen ser vistos como una amenaza para el ganado, las mascotas e incluso los niños pequeños. Debido a este riesgo percibido, es habitual que estas serpientes sean eliminadas cuando se acercan a áreas pobladas.

La medición de la serpiente, realizada con métodos estrictos y bajo supervisión, iguala el ancho de un arco de fútbol profesional.

Diaz Nugraha señaló a Guinness World Records que la reducción de los ecosistemas y la escasez de presas silvestres —como cerdos salvajes y el ganado anoa— han provocado un aumento en los encuentros entre humanos y serpientes. Por esta razón, propone implementar regulaciones más severas que protejan tanto a los reptiles como a sus hábitats naturales.

Además, el comercio ilegal constituye un peligro adicional. Las pitones reticuladas tienen una alta demanda en el mercado global de mascotas exóticas, lo que intensifica la presión sobre estas poblaciones en libertad. Guinness World Records alerta que el tráfico internacional aumenta los riesgos para la especie y subraya la urgencia de medidas concretas para evitar su captura indiscriminada.

Aunque las pitones reticuladas ostentan el récord de mayor longitud registrada, otras especies como la anaconda verde de Sudamérica pueden alcanzar o incluso superar este peso en ejemplares de gran tamaño, especialmente las hembras adultas. Muchos registros históricos de serpientes gigantes carecen de evidencia confiable que los respalde.

El peso de Ibu Baron alcanzó los 96,5 kilos, aunque podría superar los 100 kilos después de una alimentación abundante en estado natural.

Por ejemplo, algunos informes antiguos, como el de una pitón de 10 metros en Sulawesi en 1912, no cuentan con documentación verificable. Casos más recientes, como una pitón encontrada en Malasia en 2016, reportaron longitudes superiores a siete metros y medio, pero no hubo medición oficial y el ejemplar no sobrevivió mucho tiempo después de su hallazgo.

Guinness World Records distingue de manera precisa entre los informes basados en relatos y aquellos respaldados por evidencia científica. Según la organización, muchos de los ejemplares extraordinarios localizados en su hábitat natural suelen fallecer poco tiempo después de ser hallados. En contraste, cuando se encuentran bajo cuidados humanos, tanto su crecimiento como su longevidad aumentan significativamente, como lo demuestra “Medusa”, una pitón reticulada que llegó a medir 7,67 metros en Estados Unidos bajo supervisión en cautiverio.

Un símbolo para la biodiversidad y el ecoturismo

Estos gigantes reptiles desempeñan un rol fundamental dentro de su entorno natural. Frentiu subraya que su potencia les permite capturar presas tan grandes como vacas, participando activamente en el mantenimiento del equilibrio ecológico. La oficialización del récord de Ibu Baron genera un debate sobre la importancia de estos animales para la biodiversidad y el patrimonio natural de Indonesia, tal como señala Guinness World Records.

La certificación de Ibu Baron tiene el potencial de modificar la manera en que las comunidades locales perciben a las pitones, incentivando iniciativas de turismo ecológico y proyectos sostenibles que favorezcan tanto a las personas como a los animales.

Así, estas serpientes podrían transformarse en un ícono de la región y en un punto de interés para quienes desean vivir experiencias de observación de fauna en su hábitat natural.