jueves 02 de octubre de 2025

2 de octubre de 2025 - 07:08
Mundo.

Una pitón gigante entró a una casa mientras la dueña dormía y el video fue viral en redes

Una serpiente gigante se deslizó silenciosa sobre las piernas de una mujer mientras dormía, captada por cámaras y generando alarma en redes.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El inquietante momento en el que una pitón gigante sorprendió a una mujer que dormía.

El inquietante momento en el que una pitón gigante sorprendió a una mujer que dormía.

Un clip que rápidamente se volvió viral provocó conmoción y preocupación en las redes sociales: cámaras de seguridad instaladas en una casa registraron cómo una pitón de gran tamaño se desplazaba sobre las piernas de una mujer que dormía plácidamente en su sofá.

La sorpresiva aparición del reptil dentro de un ambiente doméstico reavivó la discusión sobre los peligros que puede implicar la fauna salvaje en áreas habitadas por humanos. El video, filmado el 26 de septiembre alrededor de la medianoche (0:49), muestra a la mujer recostada, completamente inconsciente del riesgo.

Una pitón salvaje se desliza sobre las piernas de una anciana dormida en su casa, generando alarma en redes sociales.

La pitón se mueve con lentitud por la sala hasta situarse sobre sus piernas. La secuencia, difundida por medios como Daily Mail y A2 CNN, destacó por el contraste entre la sensación de seguridad propia del hogar y la intrusión inesperada del animal.

En el transcurso del video, la serpiente no manifiesta comportamientos agresivos; sin embargo, su imponente tamaño y el hecho de encontrarse dentro de la vivienda fueron suficientes para generar alarma entre quienes observaron las imágenes. La mujer sigue profundamente dormida y mueve las piernas como reacción a la molestia que percibe, sin imaginar que a su lado se encuentra una pitón de proporciones gigantescas. Este suceso pone de relieve la fragilidad que puede existir incluso en entornos que se consideran seguros.

El momento adquirió un giro particular cuando la mujer, al notar el movimiento sobre sus piernas, reaccionó de manera instintiva: apartó con la mano lo que creía que era su gato doméstico. Este reflejo cotidiano evidencia la convivencia habitual con animales domésticos y la desconexión total frente a la verdadera identidad del intruso. La transición del desconcierto inicial a la sorpresa absoluta añade un componente humano que amplifica la repercusión del evento.

El video del insólito encuentro entre la serpiente gigante y la mujer dormida se viraliza y provoca debate sobre la convivencia con fauna salvaje.

Pocos instantes después, la mujer reaccionó creyendo que lo que la incomodaba era su mascota. Solo al abrir los ojos se dio cuenta de la verdadera dimensión del suceso, al distinguir la figura de la pitón desplazándose a corta distancia. El miedo fue instantáneo: la sensación de calma se convirtió en alarma al percatarse de la amenaza real que tenía frente a ella.

El registro audiovisual captó el momento en que, completamente despierta, la protagonista observó cómo la serpiente continuaba su recorrido por la sala, sin manifestar conductas agresivas. A pesar de la tensión del episodio, la mujer no sufrió daños físicos. El reptil siguió su camino y finalmente abandonó el espacio, mientras ella, aún conmovida y atónita, procesaba lo ocurrido.

El video de la pitón subiéndose al sillón donde dormía la dueña

Las imágenes se difundieron rápidamente, aunque hasta ahora no se ha confirmado la ubicación exacta del suceso. Las reacciones en redes no se hicieron esperar. Quienes vieron el material alertaron sobre los peligros de los encuentros con animales salvajes y subrayaron la necesidad de extremar precauciones en zonas donde este tipo de incidentes es más común.

El hecho volvió a poner sobre la mesa la delgada línea entre áreas urbanas y hábitats de fauna silvestre, destacando la importancia de implementar estrategias preventivas.

La imprevisibilidad de la naturaleza, la intensidad emocional de la escena y la sensación de desprotección se combinan en este video, que ya sirve como un recordatorio sobre la importancia de la vigilancia en regiones donde la presencia de serpientes puede ser frecuente.

