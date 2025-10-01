miércoles 01 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
1 de octubre de 2025 - 11:19
Atención.

Cortaron el agua en varios barrios por la rotura de un acueducto: a qué hora vuelve

Una falla provocada por un incendio en la zona de barrio Norte, obligó a interrumpir el suministro de agua en varios sectores de San Salvador de Jujuy.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Sin agua.

Sin agua.

Lee además
acueducto huaico: las obras finalizaran en noviembre video
Servicios.

Acueducto Huaico: las obras finalizarán en noviembre
Se rompió un acueducto.
Atención.

Se rompió un acueducto en Palpalá: hay varios barrios afectados

El siniestro ocurrió ayer alrededor de las 14:30 y, según explicaron desde la empresa, las llamas dañaron un tramo de polietileno que quedó inutilizado.

Qué barrios quedaron sin agua

Para poder reparar el acueducto, fue necesario cortar el suministro en distintas zonas de Alto Comedero. Los barrios alcanzados por la medida son: 240 Viviendas, Las Marías, Paraíso, Loteo Calsina, Éxodo, 281 Viviendas, 200 Viviendas, 370 Viviendas, 284 Viviendas, 337 Viviendas, 308 Viviendas, 8 de Marzo, Sector B2, Sector B6, Barrio Industrial y Loteo Las Martas.

Desde la empresa indicaron que, una vez finalizada la reparación, se realizarán maniobras de purga de aire en la red y que el servicio comenzará a restituirse de manera gradual desde las 18 horas.

Caño roto
Caño roto.

Caño roto.

Qué pasó con el acueducto

El director de Agua Potable, Juan Carlos García, explicó que la rotura fue consecuencia directa de un incendio intencional. “Aquí se produjo un incendio intencional, porque no hay otra forma de llamarlo, el cual ha quemado un acueducto de polietileno que va hacia Alto Comedero ”, señaló en diálogo con Canal 4.

El funcionario agregó que el personal de la empresa trabaja desde la tarde en la colocación de un nuevo tramo de cañería para restablecer el servicio lo antes posible.

El fuego se habría originado por la quema de basura acumulada en la zona. Las llamas avanzaron rápidamente y alcanzaron el acueducto, que quedó dañado de manera considerable. El incidente, además de interrumpir el suministro de agua, generó preocupación en los vecinos que observaron la magnitud del humo en el lugar.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Acueducto Huaico: las obras finalizarán en noviembre

Se rompió un acueducto en Palpalá: hay varios barrios afectados

Se rompió un acueducto en Palpalá: hay varios barrios afectados

Este jueves es el Día del Recolector: cómo será el servicio en San Salvador de Jujuy

Tiros y terror en la feria de Monterrico: un herido y tres detenidos

Lo que se lee ahora
SUBE.
Transporte.

Actualizaron el saldo negativo de la tarjeta SUBE en octubre 2025: cuánto cubre

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

SUBE.
Transporte.

Actualizaron el saldo negativo de la tarjeta SUBE en octubre 2025: cuánto cubre

Sin agua.
Atención.

Cortaron el agua en varios barrios por la rotura de un acueducto: a qué hora vuelve

Todo el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Arranca el cronograma de pagos en Jujuy: cuándo cobran los estatales

Detención de Pequeño J.
Justicia.

Triple crimen narco: detuvieron a "Pequeño J", el acusado de ordenar las muertes

Triplecrimen narco: detuvieron en Perú a Matías Ozorio
Sospechoso.

Triple crimen narco: detuvieron en Perú a Matías Ozorio

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel