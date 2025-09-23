Se rompió un acueducto en Palpalá: hay varios barrios afectados

Se rompió un acueducto.

Agua Potable de Jujuy S.E. informó que una rotura en un acueducto de 400 mm, que abastece a la Planta Savio, obligó a interrumpir el suministro de agua potable para realizar reparaciones de emergencia.

Los barrios afectados por el corte son: Savio, Alto Palpalá, Paso de Jama, San Ignacio de Loyola, 9 de Julio, 25 de Mayo, Güemes, 18 de Noviembre, San José y Antártida.

La empresa indicó que los trabajos de reparación ya están en marcha y que se prevé finalizar las tareas alrededor de las 5:00 de la madrugada del miércoles. Una vez concluidas, se continuarán las maniobras necesarias para normalizar el servicio.

Desde Agua Potable de Jujuy solicitaron paciencia y colaboración a los vecinos, y pidieron hacer un uso responsable del agua disponible mientras se restablece por completo el suministro.

