martes 26 de agosto de 2025

26 de agosto de 2025 - 10:17
Ciudad.

Agua Potable reparó el acueducto: ¿ a qué hora se normaliza el servicio?

La empresa finalizó la reparación del acueducto en horas de la madrugada y prevé que hacia el mediodía el agua potable llegue de manera regular a los hogares.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Agua potable
Trabajos sobre el acueducto de agua potable

Trabajos sobre el acueducto de agua potable

Ayer se finalizó la reparación, cerca de la una de la mañana, donde se empezó a normalizar el servicio de llenado de cisternas para que luego se produzca el derrame” comentaba el presidente de Agua Potable, Juan Carlos García.“ Esta mañana teníamos un buen nivel en Cuyaya y Sargento Cabral, que son las cisternas que secundan a la Alto Padilla que comanda el 85% del sistema de agua de Jujuy”

agua potable
Trabajos sobre el acueducto de agua potable

Trabajos sobre el acueducto de agua potable

Cuándo se reestablece el servicio de agua potable

Los trabajos culminaron cerca de la una de la mañana, momento en el que comenzó el llenado progresivo de cisternas. “Desde ese instante iniciamos el derrame y esta mañana teníamos buenos niveles en Cuyaya y Sargento Cabral”, explicó el funcionario en diálogo con Canal 4 y Todojujuy.

Durante la mañana, los equipos de la empresa realizaron purgas en las redes para eliminar el aire acumulado en las cañerías, lo que retrasa la llegada del agua a los hogares. “Ahora lo más complicado es eliminar las bolsas de aire. Estimamos que al mediodía ya estará subsanada la falta de agua”, agregó García.

Mientras tanto, Agua Potable dispuso camiones para garantizar el suministro en lugares prioritarios como escuelas y hospitales. La distribución domiciliaria, en cambio, se normaliza de manera progresiva en los barrios más afectados: Moreno, Cuyaya, Coronel Arias, Alto Comedero (sector B6) y Sargento Cabral.

Agua potable

Rotura del acueducto

Sobre el origen del problema, García explicó que la rotura se debió a la falla de una soldadura en una cañería con más de 20 años de uso. “Nuestro sistema sufre variaciones constantes de presión entre el día y la noche, lo que dilata los materiales y provoca este tipo de inconvenientes”, detalló.

El titular de Agua Potable pidió comprensión a los vecinos y destacó el esfuerzo de los equipos que trabajaron sin descanso. “Son situaciones imprevistas que no se pueden evitar, pero actuamos de inmediato con todo el personal y equipamiento para resolverlo lo antes posible”, concluyó.

Se rompió un acueducto.
Atención.

