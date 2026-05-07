Anunciaron corte de agua en barrios de San Salvador de Jujuy: horario y zonas

El corte de agua afectará este jueves 7 de mayo a casi diez barrios de San Salvador de Jujuy, debido a las fuertes ráfagas de viento que ocasionaron una interrupción en el servicio de energía eléctrica. Desde Agua Potable de Jujuy informaron que los sectores afectados podrían tener interrupciones en el suministro hasta aproximadamente las 18 horas.

Qué barrios no tendrán agua este jueves El horario estimado de normalización del servicio sería a partir de las 18, aunque desde Agua Potable aclararon que está sujeto a la restitución de la energía eléctrica. Los barrios afectados son:

Cuyaya Castañeda Moreno EPAM Coronel Arias La Arbolada Sargento Cabral Perovic 284 Viviendas agua corte

Motivos del corte de agua A través de un comunicado, la empresa prestadora del servicio detalló que el corte de luz provocado por las fuertes ráfagas de viento afectó directamente el funcionamiento de las cisternas y los sistemas de bombeo.

Esta situación impidió el normal envío de agua hacia la red domiciliaria en los barrios afectados.

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