lunes 25 de agosto de 2025

25 de agosto de 2025 - 20:34
Jujuy.

Este martes por la mañana se reestablecería el servicio de agua en los barrios afectados

Una rotura en el acueducto del barrio Ciudad de Nieva, afecta a sectores como Cuyaya, Moreno y Alto Comedero.

Federico Franco
Federico Franco
Reparación del acueducto de agua.

Reparación del acueducto de agua.

Reparaciones en marcha

En diálogo con Canal 4, el jefe operativo de Agua Potable, Mario Abregú, explicó que el problema se originó en una soldadura de la obra original del acueducto, que terminó cediendo por los cambios bruscos de temperatura entre el frío y el calor.

“Logramos controlar la pérdida y estamos colocando una nueva abrazadera de reparación de acero, que reemplaza a la flexible que había fallado. Se trata de un caño maestro de 710 milímetros que transporta cerca de 1000 litros por segundo, abasteciendo a grandes sectores de la ciudad”, señaló.

El funcionario aclaró que para llevar adelante la reparación fue necesario sacar de servicio el acueducto, lo que afectó a numerosos barrios, "principalmente en las zonas altas de la ciudad como Alto Comedero, Moreno y Cuyaya".

image
Reparación del acueducto de agua.

Reparación del acueducto de agua.

Según Abregu, el servicio podría restablecerse de manera parcial desde la noche de este lunes, alrededor de las 22 horas, aunque la normalización total recién se alcanzaría en la mañana del martes, "a primeras horas".

“La normalización es lenta, porque el sistema se vació. Una vez habilitada la cañería a las 22, llevará entre 2 y 4 horas recuperar los niveles de almacenamiento en las cisternas, y desde ahí recién se podrá reanudar la distribución en condiciones normales”, explicó.

Embed - Mario Abregu- martes por la mañana se reestablecería el servicio de agua en los barrios afectados

Posibles nuevos inconvenientes

El jefe operativo advirtió que los cambios de temperatura pueden seguir afectando la estructura de los acueductos, en especial aquellos fabricados con materiales sensibles como el polietileno.

“En este caso la fisura previa se agravó por la contracción del caño. Si bien siempre estamos atentos, el sistema es muy grande y todos los días surgen novedades que tratamos de resolver para cumplir con el compromiso de garantizar un servicio continuo y de calidad”, remarcó.

WhatsApp Video 2025-08-25 at 20.11.32 (1)

