viernes 20 de febrero de 2026

20 de febrero de 2026 - 15:18
Orgullo jujeño.

Ignacio Huespe será el primer representante jujeño en el Mundial M12 de rugby en Mónaco

Ignacio es el único jujeño integrante del seleccionado argentino M12 que jugará en Mónaco el prestigioso Torneo Sainte Dévote.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Sainte Dévote Rugby Tournament - Fondation Princesse Charlène de Monaco

Sainte Dévote Rugby Tournament - Fondation Princesse Charlène de Monaco

El torneo se juega en el Stade Louis II y la edición 2026 está prevista para el 20 y 21 de marzo, con formato seven (siete jugadores) y participación internacional.

Embed - MUNDIAL RUGBY M 12

Qué es el Torneo Sainte Dévote y por qué lo comparan con un “Mundial”

El Tournoi Sainte Dévote es un certamen U12 organizado por la Federación Monegasca de Rugby en alianza con la Fundación Princesa Charlene de Mónaco. En la previa, medios del Principado lo describen como una de las competencias U12 más grandes, con 24 equipos y delegaciones de más de 20 países, bajo el formato seven y con actividad durante dos jornadas.

“Tuvimos la dicha de que inviten un miembro de nuestro club” “Tuvimos la dicha de que inviten un miembro de nuestro club”

En diálogo con Canal 4, el entrenador Juan Orquera remarcó el valor deportivo y simbólico de la convocatoria. “Este año tuvimos la dicha y el orgullo de que inviten un miembro de nuestro club, que sea jujeño”, expresó al confirmar que Ignacio integrará la delegación argentina.

Orquera también destacó la magnitud del evento: “Hay 24 equipos de 21 países distintos que van a participar”, contó, y señaló que el seleccionado que viaja como representación argentina se completa con chicos de distintas provincias, incluido Ignacio como invitado especial.

“Hay 24 equipos de 21 países distintos que van a participar” “Hay 24 equipos de 21 países distintos que van a participar”

El único jujeño en el mundial de rugby de Mónaco

Ignacio, por su parte, contó cómo vivió la noticia: “Nervios, entrenamientos, pensé que era mentira… es una noticia muy linda y fue como una sorpresa muy impresionante”, dijo. Y dejó en claro su entusiasmo por la modalidad: “Me gustaría jugar en el seven porque es más movido, de poco tiempo pero de mucho esfuerzo”.

"Pensé que era mentira" "Pensé que era mentira"

Además, el equipo suma un capítulo más en la preparación: el seleccionador argentino Marcelo Córdoba tiene previsto estar mañana en Jujuy, en el marco de los entrenamientos y la planificación rumbo al viaje.

