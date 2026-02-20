Ignacio Huespe será el primer representante jujeño en el Mundial M12 de rugby en Mónaco

Ignacio Huespe, jugador sub 12 , hará historia: s erá el primer jujeño en integrar el seleccionado argentino M12 que viajará al Principado de Mónaco para disputar el Torneo Sainte Dévote , una competencia internacional de rugby seven que reúne a equipos infantiles de todo el mundo.

El torneo se juega en el Stade Louis II y la edición 2026 está prevista para el 20 y 21 de marzo , con formato seven (siete jugadores) y participación internacional.

El Tournoi Sainte Dévote es un certamen U12 organizado por la Federación Monegasca de Rugby en alianza con la Fundación Princesa Charlene de Mónaco . En la previa, medios del Principado lo describen como una de las competencias U12 más grandes, con 24 equipos y delegaciones de más de 20 países , bajo el formato seven y con actividad durante dos jornadas.

En diálogo con Canal 4, el entrenador Juan Orquera remarcó el valor deportivo y simbólico de la convocatoria. “Este año tuvimos la dicha y el orgullo de que inviten un miembro de nuestro club, que sea jujeño”, expresó al confirmar que Ignacio integrará la delegación argentina.

Orquera también destacó la magnitud del evento: “Hay 24 equipos de 21 países distintos que van a participar”, contó, y señaló que el seleccionado que viaja como representación argentina se completa con chicos de distintas provincias, incluido Ignacio como invitado especial.

El único jujeño en el mundial de rugby de Mónaco

Ignacio, por su parte, contó cómo vivió la noticia: “Nervios, entrenamientos, pensé que era mentira… es una noticia muy linda y fue como una sorpresa muy impresionante”, dijo. Y dejó en claro su entusiasmo por la modalidad: “Me gustaría jugar en el seven porque es más movido, de poco tiempo pero de mucho esfuerzo”.

Además, el equipo suma un capítulo más en la preparación: el seleccionador argentino Marcelo Córdoba tiene previsto estar mañana en Jujuy, en el marco de los entrenamientos y la planificación rumbo al viaje.