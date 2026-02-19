jueves 19 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
19 de febrero de 2026 - 20:15
Mantenimiento.

El Ascensor Urbano de la Vieja Terminal queda fuera de servicio: hasta cuándo

Desde este jueves 19 de febrero, el Ascensor Urbano 1 no prestará servicio por mantenimiento.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Ascensor urbano 1 en mantenimiento.

Ascensor urbano 1 en mantenimiento.

Lee además
temporal en el norte: cortaron un tramo de la ruta 9 a la altura de huacalera video
Tormentas.

Temporal en el norte: cortaron un tramo de la Ruta 9 a la altura de Huacalera
Foto ilustrativa. video
Comerciantes.

Paro general en Jujuy: "Ojalá podamos recuperar este día"

Desde el área responsable del servicio indicaron que estos trabajos tienen como objetivo principal garantizar la seguridad de los usuarios y el correcto funcionamiento del sistema, que es utilizado diariamente por vecinos y vecinas para el traslado entre distintos puntos de la ciudad.

Ascensor urbano
Ascensor urbano.

Ascensor urbano.

‍Vías alternativas para los usuarios

Mientras duren las tareas, se solicita a la comunidad utilizar caminos y medios de transporte alternativos para evitar inconvenientes en la circulación y los traslados habituales.

Las autoridades aclararon que la suspensión del servicio es de carácter preventivo y que la reanudación del funcionamiento del ascensor será informada oportunamente una vez finalizadas las tareas técnicas.

Recomiendan seguir los canales oficiales

Desde el Municipio recomiendan a los usuarios mantenerse informados a través de los canales oficiales de comunicación, donde se brindarán actualizaciones sobre el avance de los trabajos y la fecha estimada de normalización del servicio.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Temporal en el norte: cortaron un tramo de la Ruta 9 a la altura de Huacalera

Paro general en Jujuy: "Ojalá podamos recuperar este día"

Tres días bajo alerta por tormentas para Jujuy: en qué zonas se esperan lluvias

Este viernes realizarán limpieza en avenida General Savio con restricción parcial del tránsito

Este fin de semana se vuelven a vivir los Corsos Capitalinos

Lo que se lee ahora
como se vive el paro nacional en jujuy: sin colectivos, bancos y con vuelos cancelados video
Movimiento.

Cómo se vive el paro nacional en Jujuy: sin colectivos, bancos y con vuelos cancelados

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Recolección de basura en Carnaval. video
Capital.

Basura en Carnaval: "Nos hemos recibido de mugrientos", dijo Guillermo Marenco

Paro de transporte: habilitan trámite online para justificar la inasistencia laboral en Jujuy video
CGT.

Paro de transporte: habilitan trámite online para justificar la inasistencia laboral en Jujuy

Incidentes en la marcha contra la reforma laboral: hay más de 10 detenidos
EN VIVO.

Incidentes en la marcha contra la reforma laboral: hay más de 10 detenidos

Cómo se vive el paro nacional en Jujuy: sin colectivos, bancos y con vuelos cancelados video
Movimiento.

Cómo se vive el paro nacional en Jujuy: sin colectivos, bancos y con vuelos cancelados

Ayuda escolar.
Ejecutivo.

Este sábado pagan la ayuda escolar a los empleados estatales de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel