El Ascensor Urbano de la Vieja Terminal queda fuera de servicio: hasta cuándo

Ascensor urbano 1 en mantenimiento.

El Ascensor Urbano ubicado en la Vieja Terminal de la capital jujeña permanecerá fuera de funcionamiento a partir de este jueves 19 de febrero debido a la realización de tareas de mantenimiento técnico programadas, tal como lo informó la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.

Desde el área responsable del servicio indicaron que estos trabajos tienen como objetivo principal garantizar la seguridad de los usuarios y el correcto funcionamiento del sistema, que es utilizado diariamente por vecinos y vecinas para el traslado entre distintos puntos de la ciudad.

Ascensor urbano Ascensor urbano. ‍Vías alternativas para los usuarios Mientras duren las tareas, se solicita a la comunidad utilizar caminos y medios de transporte alternativos para evitar inconvenientes en la circulación y los traslados habituales.

Las autoridades aclararon que la suspensión del servicio es de carácter preventivo y que la reanudación del funcionamiento del ascensor será informada oportunamente una vez finalizadas las tareas técnicas.

Recomiendan seguir los canales oficiales Desde el Municipio recomiendan a los usuarios mantenerse informados a través de los canales oficiales de comunicación, donde se brindarán actualizaciones sobre el avance de los trabajos y la fecha estimada de normalización del servicio.

