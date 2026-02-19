El Ascensor Urbano de la Vieja Terminal queda fuera de servicio: hasta cuándo

Desde el área responsable del servicio indicaron que estos trabajos tienen como objetivo principal garantizar la seguridad de los usuarios y el correcto funcionamiento del sistema, que es utilizado diariamente por vecinos y vecinas para el traslado entre distintos puntos de la ciudad.
Vías alternativas para los usuarios
Mientras duren las tareas, se solicita a la comunidad utilizar caminos y medios de transporte alternativos para evitar inconvenientes en la circulación y los traslados habituales.
Las autoridades aclararon que la suspensión del servicio es de carácter preventivo y que la reanudación del funcionamiento del ascensor será informada oportunamente una vez finalizadas las tareas técnicas.
Recomiendan seguir los canales oficiales
Desde el Municipio recomiendan a los usuarios mantenerse informados a través de los canales oficiales de comunicación, donde se brindarán actualizaciones sobre el avance de los trabajos y la fecha estimada de normalización del servicio.