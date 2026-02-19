jueves 19 de febrero de 2026

19 de febrero de 2026 - 18:34
Capital.

Este viernes realizarán limpieza en avenida General Savio con restricción parcial del tránsito

El operativo se realizará en el tramo comprendido entre el Servicio Penitenciario y la curva de la estación de servicio del barrio Coronel Arias.

Federico Franco
Federico Franco
Limpieza y mantenimiento en avenida General Savio.

Limpieza y mantenimiento en avenida General Savio.

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que este viernes 20 de febrero, a partir de las 8 horas, se realizará un operativo integral de limpieza y ornamentación lumínica sobre avenida General Savio, lo que implicará restricciones parciales en la circulación vehicular.

Según detallaron desde la Secretaría de Servicios Públicos, el personal de la Dirección General de Higiene Urbana trabajará en el tramo comprendido desde el Servicio Penitenciario de la Provincia de Jujuy hasta la curva a la altura de la estación de servicios GNC Sigma YPF Jujuy, en sentido norte a sur.

Restricción de tránsito y recomendaciones

En paralelo, la Dirección de Tránsito y Transporte dispuso que, debido a los trabajos de limpieza y ornamentación lumínica, se aplicará una restricción del tránsito vehicular a media calzada, en el sentido de circulación hacia la zona sur de la ciudad, entre las 08:00 y las 14:00 horas.

Desde el Municipio solicitaron a los conductores circular con máxima precaución, respetar la señalización instalada y seguir las indicaciones del personal de tránsito que estará apostado en el lugar.

Además, se pidió a la comunidad colaborar con el cuidado del espacio público y evitar arrojar residuos desde las ventanillas de los vehículos.

Ante cualquier consulta, los vecinos pueden comunicarse al 388 3131807.

