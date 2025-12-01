Limpieza y
mantenimiento en avenida General Savio este martes
La Dirección General de Higiene Urbana, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, confirmó que este martes 2 de diciembre, a partir de las 8 horas, se realizarán tareas de limpieza y mantenimiento sobre la avenida General Savio, en sentido norte–sur.
Los trabajos se desarrollarán desde el Servicio Penitenciario Provincial hasta la curva de una conocida estación de servicios, por lo que se solicita a los automovilistas circular con precaución y respetar las indicaciones del personal de tránsito que estará apostado en la zona.
Desde la Municipalidad recordaron la importancia de atender las señales viales y colaborar con el ordenamiento durante el desarrollo de las tareas, a fin de garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de quienes transitan por el sector.
En este caso los trabajos serán en sentido norte-sur. Es decir desde el microcentro hacia Alto Comedero, con salidas hacia las ciudades del interior, por lo que el tránsito es muy fluido y las velocidades que alcanzan los vehículos son altas.