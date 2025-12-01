lunes 01 de diciembre de 2025

1 de diciembre de 2025 - 15:34
Limpieza y mantenimiento en avenida General Savio este martes

Este martes 2 de diciembre se concretarán trabajos en la avenida General Savio en San Salvador de Jujuy.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
La Dirección General de Higiene Urbana, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, confirmó que este martes 2 de diciembre, a partir de las 8 horas, se realizarán tareas de limpieza y mantenimiento sobre la avenida General Savio, en sentido norte–sur.

Los trabajos se desarrollarán desde el Servicio Penitenciario Provincial hasta la curva de una conocida estación de servicios, por lo que se solicita a los automovilistas circular con precaución y respetar las indicaciones del personal de tránsito que estará apostado en la zona.

Desde la Municipalidad recordaron la importancia de atender las señales viales y colaborar con el ordenamiento durante el desarrollo de las tareas, a fin de garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de quienes transitan por el sector.

Avenida General Savio, una vía clave en capital

La avenida General Savio es una parte de la ciudad de San Salvador de Jujuy clave tanto para el ingreso como para el egreso de los vehículos, que conecta el sur de la ciudad con Palpalá con la Ruta 1 y la 66, y que es muy utilizada para los vecinos de Alto Comedero y el Carmen por la Ruta 9.

En este caso los trabajos serán en sentido norte-sur. Es decir desde el microcentro hacia Alto Comedero, con salidas hacia las ciudades del interior, por lo que el tránsito es muy fluido y las velocidades que alcanzan los vehículos son altas.

