Atropellaron a una mujer de 67 años que cruzaba la avenida General Savio

Atropellaron a una mujer en avenida Savio.

Una mujer de 67 años resultó atropellada este jueves por la mañana cuando intentó cruzar la avenida General Savio, en el acceso sur a San Salvador de Jujuy, junto a su pareja. El hecho ocurrió a menos de 50 metros del puente peatonal ubicado en la zona.

Según informaron fuentes policiales, la mujer fue embestida por un vehículo mientras atravesaba la calzada. Personal del Servicio de Emergencias llegó al lugar pocos minutos después del siniestro y trasladó a la víctima al hospital Pablo Soria.

La víctima fue acompañada por su pareja Al momento del accidente, la mujer iba acompañada por su pareja, quien no sufrió lesiones. De todos modos, permaneció junto a ella y la acompañó al hospital hasta recibir atención médica.

El accidente ocurrió a escasos metros del puente peatonal destinado a los peatones que necesitan cruzar la avenida.

Atropellada en avenida Savio (1) Recomendaciones para peatones y conductores Utilizar siempre los puentes peatonales o zonas demarcadas para cruzar.

o zonas demarcadas para cruzar. Evitar atravesar avenidas de alto flujo vehicular fuera de los cruces habilitados.

fuera de los cruces habilitados. Mantener atención constante al circular, tanto a pie como en vehículo.

al circular, tanto a pie como en vehículo. Respetar los límites de velocidad y las señales de tránsito.

