sábado 15 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de noviembre de 2025 - 10:46
Policiales.

Atropellaron a una mujer de 67 años que cruzaba la avenida General Savio

El hecho ocurrió a menos de 50 metros de un puente peatonal en acceso sur de San Salvador de Jujuy. La mujer fue asistida y trasladada al hospital.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Atropellaron a una mujer en avenida Savio.

Atropellaron a una mujer en avenida Savio.

Una mujer de 67 años resultó atropellada este jueves por la mañana cuando intentó cruzar la avenida General Savio, en el acceso sur a San Salvador de Jujuy, junto a su pareja. El hecho ocurrió a menos de 50 metros del puente peatonal ubicado en la zona.

Lee además
Restricciones de tránsito y cortes por la maratón Jujuy Corre (Archivo)
Para tener en cuenta.

Restricciones de tránsito y cortes por la maratón "Jujuy Corre"
Los 9 jujeños muertos en el ARA San Juan
País.

A 8 años de la desaparición del ARA San Juan: quiénes eran los tripulantes jujeños

Según informaron fuentes policiales, la mujer fue embestida por un vehículo mientras atravesaba la calzada. Personal del Servicio de Emergencias llegó al lugar pocos minutos después del siniestro y trasladó a la víctima al hospital Pablo Soria.

La víctima fue acompañada por su pareja

Al momento del accidente, la mujer iba acompañada por su pareja, quien no sufrió lesiones. De todos modos, permaneció junto a ella y la acompañó al hospital hasta recibir atención médica.

El accidente ocurrió a escasos metros del puente peatonal destinado a los peatones que necesitan cruzar la avenida.

Atropellada en avenida Savio (1)

Recomendaciones para peatones y conductores

  • Utilizar siempre los puentes peatonales o zonas demarcadas para cruzar.
  • Evitar atravesar avenidas de alto flujo vehicular fuera de los cruces habilitados.
  • Mantener atención constante al circular, tanto a pie como en vehículo.
  • Respetar los límites de velocidad y las señales de tránsito.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Restricciones de tránsito y cortes por la maratón "Jujuy Corre"

A 8 años de la desaparición del ARA San Juan: quiénes eran los tripulantes jujeños

¿Vuelve el calor?, cómo va a estar el clima en Jujuy este fin de semana

Con el desfile y la elección de la Paisana, se cierra la Semana de la Tradición

Hoy es el Día mundial Sin Alcohol: dónde pedir ayuda en Jujuy

Lo que se lee ahora
Día Mundial Sin Alcohol. video
Salud.

Hoy es el Día mundial Sin Alcohol: dónde pedir ayuda en Jujuy

Por  Federico Franco

Las más leídas

Vecinos denuncian una presunta estafa millonaria en Jujuy: serían más de 200 damnificados video
Policial.

Vecinos denuncian una presunta estafa millonaria en Jujuy: serían más de 200 damnificados

Jujuy Florece.
Feria.

Una familia de carpinchos recibe a los visitantes en Jujuy Florece

Supermercados Comodín﻿
Promo.

Supermercados Comodín lanza "Fin de Año Sobre Ruedas": la gran promo que revoluciona el norte argentino

Impactante accidente de tránsito en el Puente Paraguay sobre Ruta 9 video
Jujuy.

Impactante accidente de tránsito en el Puente Paraguay sobre Ruta 9

Entierro de Daniela Mamaní. video
Humahuaca.

El último adiós a Daniela Mamaní: "Que esto no quede en el dolor, que nos haga reflexionar"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel