martes 11 de noviembre de 2025

11 de noviembre de 2025 - 11:02
Educación.

Habrá tres días sin clases en Jujuy: cuándo son y por qué

En noviembre, en las escuelas de Jujuy no habrá clases durante tres días por una fecha histórica provincial y un feriado nacional.

Por  Sofía Gutiérrez
Sin clases por las elecciones 2025.

Sin clases por las elecciones 2025.

La jornada institucional del 5 de noviembre implicó un día sin clases para los estudiantes de Jujuy, tal como estaba previsto en el calendario escolar. Además, durante noviembre habrá tres días más sin actividad escolar, establecidos por resoluciones provinciales y nacionales. Estas fechas están vinculadas a conmemoraciones históricas y feriados nacionales.

Cuáles son los días sin clases en noviembre

  • Martes 18 de noviembre: celebración de la Autonomía Política de Jujuy.
  • Viernes 21 de noviembre: día no laborable con fines turísticos.
  • Lunes 24 de noviembre: feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional.

Por qué no hay clases el 18 de noviembre en Jujuy

El 18 de noviembre de 1834, Jujuy declaró su autonomía de Salta. Bajo el liderazgo de José María Fascio y tras la Batalla de Castañares, se firmó el acta que dio origen a la provincia tal como la conocemos hoy.

Por la celebración de la Autonomía Política de Jujuy, este martes 18 de noviembre no habrá clases. Ese día no habrá actividad en las escuelas de todos los niveles ni en la administración pública. En el sector privado, la adhesión es optativa, de acuerdo con lo establecido por la Ley N° 4059/84.

autonomia politica de jujuy.jpg

Feriado por el Día de la Soberanía

En la tercera semana de noviembre se suma además un nuevo descanso que dará lugar a una pausa extendida en el calendario escolar. Serán cuatro días consecutivos sin clases, ya que el viernes 21 fue establecido como día no laborable por ser puente turístico, mientras que el lunes 24 será feriado nacional trasladado por el Día de la Soberanía Nacional.

Esta organización responde a la Ley 27.399, que permite al Gobierno nacional definir feriados puente para promover el turismo interno.

Qué se conmemora el Día de la Soberanía

El 20 de noviembre de 1845 tuvo lugar la Batalla de la Vuelta de Obligado, donde tropas argentinas se enfrentaron a fuerzas anglo-francesas que pretendían navegar los ríos del país sin autorización. Aunque la batalla no fue una victoria militar, se transformó en un símbolo de defensa nacional. Cabe mencionar que desde 2010, esta fecha es feriado nacional.

Vuelta de Obligado
Vuelta de Obligado
Vuelta de Obligado

Qué feriados quedan en el 2025

Después de noviembre, los próximos feriados de 2025 serán:

  • Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
  • Jueves 25 de diciembre: Navidad

