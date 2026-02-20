viernes 20 de febrero de 2026

20 de febrero de 2026 - 07:08
Solidaridad.

Lanzan el "Trueque Escolar Verde" para intercambiar útiles escolares antes del inicio de clases

Este trueque de útiles es una iniciativa ambiental y solidaria que se realizará en Campo Verde en tres jornadas y es abierta a toda la comunidad

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Lanzan el Trueque Escolar Verde para intercambiar útiles escolares antes del inicio de clases

Lanzan el "Trueque Escolar Verde" para intercambiar útiles escolares antes del inicio de clases

En el marco de las acciones por el cuidado del ambiente y ante las dificultades económicas para afrontar el inicio del ciclo lectivo, la Asociación Civil Unión impulsa una feria de trueque de útiles escolares denominada “Trueque Escolar Verde”, una propuesta que combina solidaridad y reciclaje.

El trueque de útiles como opción del cuidado del ambiente

Rubén Cevallos, referente de la institución, explicó que la actividad surge de una experiencia previa vinculada al reciclado. “Nuestra institución viene trabajando hace años con el cuidado del ambiente, ya hemos hecho varios Reciclatones en distintos lugares de la ciudad, con esta idea de reciclar el papel blanco debido a los cuadernos, las cartillas que se descartan”, señaló.

Este año, la propuesta tomó un nuevo enfoque. “Volvimos a hacerlo pero decidimos darle una vueltita con esta idea que se ha presentado que por ahí es difícil comprar elementos escolares nuevos. Pero aun así se puede encontrar a alguien con quien intercambiar y que se puede seguir utilizando o reutilizar”, agregó.

La feria apunta a familias que ya revisaron mochilas y carpetas del año anterior y detectaron materiales en buen estado que pueden tener una segunda vida. “Ahora, la gente que ya revisó las carpetas, las mochilas del año pasado, y dice: ‘Bueno, tengo estos útiles que puedo ir a cambiar, quizás necesito otra cosa’”, detalló Cevallos.

Cuándo y cómo asistir

El “Trueque Escolar Verde” se desarrollará en tres etapas. La primera será mañana viernes en el NIDO de Campo Verde, de 9 a 12 horas. La segunda jornada tendrá lugar el domingo en el Centro Vecinal 9 de Julio, desde las 10 de la mañana y hasta las 18 o 19 horas, en coincidencia con la feria vecinal. Finalmente, el próximo domingo se repetirá la experiencia en la feria de Campo Verde.

La iniciativa busca aliviar el bolsillo de las familias, promover el consumo responsable y reforzar el compromiso ambiental a través de la reutilización de materiales escolares.

