Más de 700.000 alumnos no tendrán el mínimo de horas de clase requerida en 2026: los datos de Jujuy

Más de 700.000 alumnos no tendrán el mínimo de horas de clase requerido en 2026 por el Consejo Federal de Educación, ya que 718.712 estudiantes quedarían por debajo de las 760 horas mínimas previstas para el nivel primario en el calendario escolar.

Un estudio reciente del Observatorio Argentinos por la Educación releva los días y horas de clase que planifican las provincias para 2026 y pone foco en la disparidad entre lo acordado y lo programado. Según la normativa del Consejo Federal de Educación (CFE) , los alumnos deberán contar con al menos 760 horas de clase al año en primaria, equivalentes a 190 días lectivos. Sin embargo, la planificación oficial muestra que siete jurisdicciones del país no garantizarían ese mínimo para una proporción significativa de sus estudiantes.

Las provincias que planifican menos horas de clase para 2026 son Santa Cruz, La Rioja, Río Negro, Tucumán, San Juan, Buenos Aires y Chubut. En algunas jurisdicciones el porcentaje de alumnos por debajo del mínimo supera el 70%, como en Santa Cruz, La Rioja y Tucumán. En otras, como Buenos Aires o Río Negro, cerca de la mitad de los estudiantes no llegarían a las 760 horas.

El cálculo del informe tiene en cuenta la cantidad de días de clases, los feriados, recesos y jornadas institucionales programadas por cada jurisdicción. No contempla sin embargo el cumplimiento real, que puede verse afectado por paros, problemas de infraestructura o ausentismo docente. Tampoco existe un registro oficial público sobre la cantidad de horas efectivamente dictadas durante el año escolar en cada provincia.

¿Cuántas provincias alcanzan la meta?

Según el informe del observatorio, solo tres jurisdicciones previstas para 2026 cumplirían con los 190 días de clase: Santiago del Estero, San Luis y Mendoza. Otras 14 provincias no alcanzan esos 190 días, pero sí llegarían a las 760 horas gracias a jornadas más largas. La mayoría cumple con el mínimo de 180 días establecido por una ley nacional anterior, aunque no siempre con el tiempo pedagógico requerido por el CFE.

Impacto en estudiantes y comunidad educativa

El informe advierte que la distancia entre lo planeado y lo enseñado puede ser importante, sobre todo cuando no se monitorea la asistencia efectiva al aula. Factores como paros docentes, condiciones edilicias o situaciones climáticas afectan las horas reales de clase que reciben los alumnos. La falta de un sistema de seguimiento nominal deja sin datos concretos sobre cuántas horas efectivas de clase tienen los estudiantes.

¿Qué pasa en Jujuy?

Si bien el informe del observatorio no menciona específicamente nuestra provincia, según el Ministerio de Educación de Jujuy, el calendario 2026 inicia en febrero.

Los niveles obligatorios —inicial, primario y secundario— comenzarán el miércoles 18 de febrero, con instancias de acompañamiento y fortalecimiento, que incluyen, entrevistas con las familias y reconocimiento de los espacios escolares para el nivel inicial, etapa de fortalecimiento y acompañamiento destinada a estudiantes con bajo rendimiento escolar durante el año 2025 para el primario e implementación de un sistema de Tutorías, que se desarrollará del 18 al 24 de febrero para el secundario.

Mesas de examen

Las mesas se realizarán los días 26 y 27 de febrero incluyendo a estudiantes con espacios pendientes de acreditación. Las Jornadas institucionales tendrán lugar el: 24 de febrero para niveles inicial y primario y el 25 para el nivel secundario.

Inicio de clases en Jujuy

Todos los niveles —inicial, primario y secundario— regresarán a las aulas el lunes 2 de marzo. La reorganización del calendario busca reducir el ausentismo en mesas de examen, según las autoridades ministeriales, el mismo busca fortalecer el vínculo entre la escuela y la comunidad.

Acerca del tema expuesto por el observatorio, desde la cartera ministerial expresaron el año pasado que: "A partir del año 2022 con la ampliación de la jornada escolar a 5 (cinco) horas diarias en las escuelas primarias de jornada simple de gestión estatal, se establece 180 días de clases, de 5 horas reloj, lo que hace un total 900 horas anuales efectivas", un compromiso que se sostiene este 2026.